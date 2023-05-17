На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 24 по 25 мая 2023 года состоится Инновационный Саммит, посвященный «Технологической независимости в новых реалиях». Организует его компания ОЭЗ Москвы – производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Участие в саммите примут компании и предприятия различных отраслей промышленности, в том числе работающие в области распределения электроэнергии и автоматизации.

«Сегодня перед российскими производителями поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить выпуск критически важной продукции. На новый уровень необходимо вывести разработки в области микроэлектроники, ИТ-промышленности, транспорта, производства новых материалов и фарминдустрии. Эти направления активно развиваются на территории ОЭЗ «Технополис Москва», где генерируют уникальную продукцию, технологические решения, большинство из которых не имеют аналогов в стране и мире. Компания «Систэм Электрик», которая организует Саммит, в апреле этого года презентовала новую серию низковольтных комплектных устройств SystemeBlock. Они заместят иностранные аналоги на российском рынке. Достижение технологического суверенитета ставит перед отечественным производителем множество задач и острых вопросов, ответы на которые в том числе будут искать участники Инновационного Саммита. ОЭЗ «Технополис Москва» – это не только производственная, но и диалоговая площадка, открытая для всех участников рынка высокотехнологичной продукции», – отметил Геннадий Дегтев.

В рамках Инновационного Саммита 2023 будут организованы выставки, стратегические и специализированные сессии, семинары, круглые столы. С подробной программой можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Деловая программа включает два пленарных заседания. Открывающая сессия пройдет 24 мая при участии «Лаборатории Касперского». Она будет посвящена вопросам обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий с учетом изменяющейся информационной среды.

Во второй день мероприятия состоится пленарная сессия «Цифровая трансформация в условиях турбулентности. Эффективные комплексные решения от Систэм Электрик». Эксперты обсудят, как в кратчайшие сроки достичь максимальной автоматизации и цифровизации предприятий, какие практики и программные продукты для этого необходимы.

Центральным элементом Саммита станет Инновационный Хаб – выставочная экспозиция продуктов и решений для представителей компаний различных отраслей экономики. Здесь можно ознакомиться с работой заводов «Потенциал», «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) и НТЦ «Механотроника», а также достижениями отечественного НИОКР по управлению электроэнергией. Отдельно будет действовать зона для студентов и молодых специалистов, предлагающая возможности для трудоустройства.

Выставочные и деловые площадки ОЭЗ «Технополис Москва» всегда готовы к приему гостей. В год здесь проходит более 100 крупных мероприятий, которые посещает в среднем 25 тысяч человек.

«Существенное повышение уровня локализации и технологической независимости от зарубежных разработок – ключевые приоритеты нашей компаний, организующей Саммит. Задачи, стоящие перед отраслью, нельзя решить за счет массового импорта иностранного оборудования, у которого непрозрачная политика по гарантиям и зачастую отсутствуют необходимые сертификации, протоколы испытаний, опыт эксплуатации в наших климатических условиях. Отрасли нужны локальные решения, основанные на отечественном НИОКРе, базирующиеся на российских производственных мощностях, а также отвечающие наивысшим стандартам качества. Поэтому мы совместно с партнерами создаем продукты, которым нет аналогов на российском рынке. В научно-исследовательские разработки и развитие собственных предприятий мы инвестируем более двух миллиардов рублей до 2025 года», – заключил генеральный директор компании Алексей Кашаев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднёво»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.