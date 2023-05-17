Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), являясь одним из крупнейших предприятий России, обеспечивает не только выработку зелёной электроэнергии и сокращение углеродного следа, но и уделяет особое внимание климатической и экологической эффективности.

Ежегодно работа всех АЭС России (филиалы Росэнергоатома) позволяет не допускать выбросы в атмосферный воздух миллионов тонн парниковых газов в СО2-эквиваленте (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался тепловой генерацией). В прошлом, 2022 году, этот эквивалент составил свыше 109 млн тонн СО2.

При этом на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды в 2022 году компании Электроэнергетического дивизиона Росатома направили совокупно 6,12 млрд рублей, из них 4,919 млрд руб. - это текущие затраты на охрану окружающей среды и свыше 1,2 млрд руб. пошли на оплату услуг природоохранного назначения.

В эту сумму вошли, в том числе, затраты на снижение негативного воздействия на окружающую среду, охрану атмосферного воздуха и водных объектов, на сохранение и восстановление биоразнообразия на прилегающих природных территориях, на обеспечение радиационной безопасности, сбор и очистку сточных вод, на обращение с отходами, научно-исследовательскую деятельность и многие другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды.

В 2022 году на действующих АЭС для обеспечения экологической безопасности был выполнен ряд мероприятий, среди которых: ввод в эксплуатацию узла сортировки промышленных отходов на Балаковской АЭС, установка гидравлического пресса для прессования отходов бумаги, пластика и поролона на Калининской АЭС, модернизация узла приёма, хранения и подачи аммиака на Кольской АЭС, модернизация маслобаков открытого склада масел электроцеха Смоленской АЭС, а также модернизация систем водоотведения Балаковской, Калининской и Нововоронежской АЭС.

Кроме того, на постоянной основе всеми АЭС регулярно осуществляется селективный сбор, первичная обработка, накопление и последующая продажа отходов, содержащих полезные компоненты, но захоронение которых запрещено - это металлы, бумага, стекло и т.д..

Также в 2022 году на АЭС проводились многочисленные плановые работы по зарыблению водоемов-охладителей и мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов.

Например, Белоярской АЭС было проведено зарыбление водохранилища молодью пестрого толстолобика общей численностью 269 тыс. мальков. Курской АЭС выпущено в водоем-охладитель 40 тыс. молоди растительноядных видов рыб (толстолобик, белый амур) навеской 50-250 грамм, а также рыбами возрастных старших групп (толстолобик) в количестве 50 штук общей массой 320 кг. Нововоронежской АЭС проведено зарыбление пруда-охладителя энергоблока №5 молодью толстолобика в количестве 6,0 тонн. Смоленской АЭС в Десногорское водохранилище выпущено 41,2 тыс. мальков черного амура навеской 25 грамм, 333 тыс. мальков белого толстолобика и 276 тыс. мальков белого амура. Ростовской АЭС проведено зарыбление водоема-охладителя 2-мя тоннами белого амура и выпущено 4 тонны толстолобика и 4 тонны карпа, а также для компенсации ущерба рыбному хозяйству в р. Дон и Цимлянское водохранилище выпущено 418,8 тыс. мальков белого амура, 856,1 тыс. мальков сазана и 34 тыс. мальков стерляди.

«Система производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды Росэнергоатома функционирует устойчиво, постоянно развивается и совершенствуется. Благодаря этому доля атомных электростанций в объеме загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух всеми предприятиями Российской Федерации, уже на протяжении многих лет составляет менее 0,01%», – отметил главный технолог Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты Концерна «Росэнергоатом» Андрей Печкуров.

Напомним, что все российские АЭС осуществляют свою деятельность строго в рамках природоохранного законодательства РФ. В 2022 году сертифицированные системы экологического менеджмента (СЭМ) центрального аппарата Концерна и действующих АЭС успешно прошли инспекционные (ресертификационные) аудиты, подтвердив эффективное функционирование и непрерывное улучшение СЭМ и полное соответствие национальным и международным экологическим стандартам.

Сегодня создание комфортных условий жизни для граждан страны, в том числе, в части экологической безопасности - это одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным. Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, а инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких, как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.