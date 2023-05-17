В январе-апреле 2023 года «Россети Юг» предоставили новым потребителям 124,3 МВт мощности, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Компания исполнила почти 4,1 тыс. договоров технологического присоединения к электрическим сетям.

Электроэнергией в этот период обеспечены различные объекты, включая социально значимые: районные больницы и школа в Волгоградской области, дом культуры и врачебные амбулатории в Ростовской области.

В отчетный период филиалы компании заключили 3,4 тыс. новых договоров. Их суммарная заявленная мощность превышает 164 МВт. Всего на сегодняшний день в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Калмыкии действуют 10,5 тыс. договоров на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью 1,2 тыс. МВт.

Напомним, в 2022 году «Россети Юг» предоставили новым потребителям 525,7 МВт мощности, исполнив около 19,9 тыс. договоров техприсоединения (рост в два раза к 2021 году).

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-тп.рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.