Реконструкция аэропорта Нижневартовска, второго по пассажиропотоку аэропорта Ханты-Мансийского автономного округа, пройдет с 2023 по 2026 годы, в ходе которой модернизируют терминалы внутренних и международных воздушных линий. Об этом сообщается на сайте правительства Югры в среду.

"Стартовала реконструкция аэропорта в городе Нижневартовске. <…> Она будет осуществляться на внебюджетные средства "Нижневартовскавиа" с мая 2023 года по 2026 год", - сказано в сообщении.

В ходе работ планируется модернизация имущественного комплекса аэропорта, в том числе терминалов внутренних и международных воздушных линий, объектов внутренней инфраструктуры, топливно-заправочного комплекса. Ожидается, что это позволит обеспечить дальнейшую бесперебойную работу аэропорта, увеличить его пассажиропоток и дальнейшее развитие.

Пассажиропоток аэропорта Нижневартовска составляет более 630 тыс. человек в год. Поэтому показателю он входит в число 50 аэропортов страны. Свои рейсы из Нижневартовска выполняют крупнейшие перевозчики, в том числе "Аэрофлот", Utair, "РусЛайн", "Азимут", "Сибирь".