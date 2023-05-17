Ян Анисов принимает участие в конференции «Информационные технологии в машиностроении». Генеральный директор «МОСИТЛАБ» представит инструменты цифровизации, внедрение которых на промышленном предприятии гарантированно помогает повысить производительность и увеличить показатели чистой прибыли.

IV Всероссийская Конференция с международным участием «Информационные технологии в машиностроении» (ИТМаш-2023) стартовала сегодня в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki (Москва, Русаковская улица, 24). Двухдневное мероприятие, организованное издательским домом «КОННЕКТ» и Ассоциацией «Цифровые инновации в машиностроении», проходит при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии («Росстандарт») и Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию.

Программа конференции насыщенная и включает себя секционные заседания и круглые столы на широкий круг тем и с солидным составом участников. Эксперты обсудят тенденции инновационного развития и цифровой трансформации в отечественном машиностроении в условиях санкционного давления, промышленную политику РФ в области обеспечения технологического суверенитета и инновационного развития, обеспечение кибербезопасности, лучшие отечественные продукты и платформы для предприятий машиностроения от лидеров ИТ-отрасли и многие другие важные темы.

Заместитель генерального директора по развитию и инновациям ГК «Москабельмет» и генеральный директор ООО «МОСТИЛАБ» Ян Анисов — спикер секции «Цифровизация в тяжелом и энергетическом машиностроении», которая проходит сегодня с 14.00 до 18.00 при участии представителей ПАО «Северсталь», ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА», Госкорпорации «Росатом», DATADVANCE и других крупных промышленных и IT-компаний.