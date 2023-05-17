Деловая сессия RusCable.Ru
Ян Анисов принимает участие в конференции «Информационные технологии в машиностроении». Генеральный директор «МОСИТЛАБ» представит инструменты цифровизации, внедрение которых на промышленном предприятии гарантированно помогает повысить производительность и увеличить показатели чистой прибыли.
IV Всероссийская Конференция с международным участием «Информационные технологии в машиностроении» (ИТМаш-2023) стартовала сегодня в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki (Москва, Русаковская улица, 24). Двухдневное мероприятие, организованное издательским домом «КОННЕКТ» и Ассоциацией «Цифровые инновации в машиностроении», проходит при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии («Росстандарт») и Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию.
Программа конференции насыщенная и включает себя секционные заседания и круглые столы на широкий круг тем и с солидным составом участников. Эксперты обсудят тенденции инновационного развития и цифровой трансформации в отечественном машиностроении в условиях санкционного давления, промышленную политику РФ в области обеспечения технологического суверенитета и инновационного развития, обеспечение кибербезопасности, лучшие отечественные продукты и платформы для предприятий машиностроения от лидеров ИТ-отрасли и многие другие важные темы.
Заместитель генерального директора по развитию и инновациям ГК «Москабельмет» и генеральный директор ООО «МОСТИЛАБ» Ян Анисов — спикер секции «Цифровизация в тяжелом и энергетическом машиностроении», которая проходит сегодня с 14.00 до 18.00 при участии представителей ПАО «Северсталь», ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА», Госкорпорации «Росатом», DATADVANCE и других крупных промышленных и IT-компаний.
Ян Анисов представляет доклад на тему «Развитие цифровизации в ГК ''Москабельмет''» — об эффективных инструментах цифровизации, внедренных в рабочие процессы кабельного производства, в том числе о собственных разработках «МОСИТЛАБ» («СОКОЛ», APS INFIMUM, роботы-обработчики «Печкин» и Alina и др.). Спикер познакомит участников заседания с основными принципами работы этих технологий и расскажет, какого эффекта на данный момент удалось добиться благодаря автоматизации и цифровизации производства, которые «Москабельмет» активно развивает с 2016 года.
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