 

Первый этап реконструкции линии скоростного трамвая в Волгограде будет стоить 2,2 млрд

18 мая 2023, 17:30 270 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

На первый этап строительства линии скоростного трамвая в Волгограде в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского с продлением до улицы Михайлова выделено 2,2 млрд рублей, сообщает RosTender.info.

Заказчиком выступает АО «Электротранспорт Плюс», являющееся дочерней компанией АО «Волгоградоблэлектро». Согласно размещенному контракту у единственного поставщика, предусмотрена реконструкция линии скоростного трамвая в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского.

В рамках масштабной реконструкции и продления трамвайной линии построят диспетчерскую станцию, тяговую подстанцию, обновят посадочные платформы, установят павильоны и системы видеонаблюдения. Будут учтены нужды маломобильного населения.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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