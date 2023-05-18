На первый этап строительства линии скоростного трамвая в Волгограде в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского с продлением до улицы Михайлова выделено 2,2 млрд рублей, сообщает RosTender.info.

Заказчиком выступает АО «Электротранспорт Плюс», являющееся дочерней компанией АО «Волгоградоблэлектро». Согласно размещенному контракту у единственного поставщика, предусмотрена реконструкция линии скоростного трамвая в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского.

В рамках масштабной реконструкции и продления трамвайной линии построят диспетчерскую станцию, тяговую подстанцию, обновят посадочные платформы, установят павильоны и системы видеонаблюдения. Будут учтены нужды маломобильного населения.