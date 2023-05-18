В Магадане Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание о ходе реализации инфраструктурных проектов, заявленных к финансированию в рамках механизма «Дальневосточной концессии» и специальных казначейских кредитов.

«Для ускорения развития Дальнего Востока применяется целый ряд инструментов, они постоянно совершенствуются, запускаются новые. Одним из новых механизмов является механизм Дальневосточной концессии. Он был запущен в прошлом году. Этот механизм позволяет привлечь частные инвестиции в создание социальной инфраструктуры и рассчитаться с инвестором и банками после строительства в течение не менее десяти лет. Реализовывать механизмы начнём как раз с Магадана. До 2025 года в регионе будет построено девять объектов. Использование механизма должно помочь построить новые центры образования и реабилитации, спортивно-оздоровительный комплекс, лыжный стадион и трамплинный комплекс. Посмотрим, как идёт реализация этих проектов и какие еще важные для жителей Магаданской области проекты в планах», – открыл совещание Юрий Трутнев.

На рассмотрение Минвостокразвития России направлена заявка на создание двух объектов с помощью механизма «Дальневосточной концессии» – морского туристического центра в Магадане и высоковольтной линии до посёлка Талая, которая позволит перевести населённый пункт на централизированную систему электроснабжения.

В рамках морского туристического центра планируется создать защищённую акваторию, обеспечивающую безопасную стоянку судов на воде и техническое обслуживание маломерных судов. Для этого будут построены причальные сооружения, пирс, создано место для открытого хранения судов, капитально отремонтирован причал в бухте Нагаева. Будут созданы условия не только для спуска-подъема маломерных судов, но и для круизных судов длиной до 75 м, что обеспечит приток туристов.

Ещё один важный инфраструктурный проект – полномасштабная реконструкция единственного в России санаторно-курортного учреждения, расположенного за полярным кругом (севернее 60 с.ш.).

Санаторий «Талая» включён в «Перечень курортов России с обоснованием их уникальности по природным лечебным факторам», утвержденный Минздравом России. Санаторий известен термальным минеральным источником и лечебными грязями, применение которых позволяет проводить лечение множества заболеваний. После реновации санатория число отдыхающих там увеличится до 7 тыс. человек в год. Реализация проекта позволит создать 127 новых рабочих мест. Свежие овощи и фрукты будут поступать в санаторий из нового «Агропромышленного комплекса «Талая».

Для энергообеспечения посёлка планируется построить подстанцию мощностью 50 МВА и протянуть воздушную линию электропередачи протяженностью 28,85 км. Существующие мощности дизельных электростанций (ДЭС) недостаточны для ввода в эксплуатацию обновленного санатория и теплиц с учётом выхода на полную производительность. Из десяти установленных в посёлке ДЭС четыре имеют стопроцентный износ и будут выведены из эксплуатации после ввода высоковольтной линии.

«Важнейшей работой является выполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по обновлению дальневосточных городов. Но в целом по всем регионам работа идет. Мы готовимся к старту реализации мастер-планов. Большая часть городов уже доложила мастер-планы Президенту Российской Федерации. Последовательность будет именно такой – вначале доклад Президенту, после этого его поручение по реализации. Мы должны завершить эту работу на ближайшем Восточном экономическом форуме», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, в Магадане для реализации мастер-плана будет использоваться механизм специальных казначейских кредитов.

В ходе совещания также рассмотрели строительство инфраструктуры с привлечением средств специальных казначейских кредитов (СКК). В Магаданской области планируется построить тепломагистрали № 5 «Нагаевская».

«Один из приоритетов работы строительной отрасли – это развитие инфраструктуры. На эти цели по поручению регионам дополнительно направлено 190 млрд рублей. На эти средства можно будет построить объекты коммунальной, дорожной, социальной и иной инфраструктуры», - заявил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Инфраструктурное развитие, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни.