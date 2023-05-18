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В Магадане Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание о ходе реализации инфраструктурных проектов, заявленных к финансированию в рамках механизма «Дальневосточной концессии» и специальных казначейских кредитов.
«Для ускорения развития Дальнего Востока применяется целый ряд инструментов, они постоянно совершенствуются, запускаются новые. Одним из новых механизмов является механизм Дальневосточной концессии. Он был запущен в прошлом году. Этот механизм позволяет привлечь частные инвестиции в создание социальной инфраструктуры и рассчитаться с инвестором и банками после строительства в течение не менее десяти лет. Реализовывать механизмы начнём как раз с Магадана. До 2025 года в регионе будет построено девять объектов. Использование механизма должно помочь построить новые центры образования и реабилитации, спортивно-оздоровительный комплекс, лыжный стадион и трамплинный комплекс. Посмотрим, как идёт реализация этих проектов и какие еще важные для жителей Магаданской области проекты в планах», – открыл совещание Юрий Трутнев.
На рассмотрение Минвостокразвития России направлена заявка на создание двух объектов с помощью механизма «Дальневосточной концессии» – морского туристического центра в Магадане и высоковольтной линии до посёлка Талая, которая позволит перевести населённый пункт на централизированную систему электроснабжения.
В рамках морского туристического центра планируется создать защищённую акваторию, обеспечивающую безопасную стоянку судов на воде и техническое обслуживание маломерных судов. Для этого будут построены причальные сооружения, пирс, создано место для открытого хранения судов, капитально отремонтирован причал в бухте Нагаева. Будут созданы условия не только для спуска-подъема маломерных судов, но и для круизных судов длиной до 75 м, что обеспечит приток туристов.
Ещё один важный инфраструктурный проект – полномасштабная реконструкция единственного в России санаторно-курортного учреждения, расположенного за полярным кругом (севернее 60 с.ш.).
Санаторий «Талая» включён в «Перечень курортов России с обоснованием их уникальности по природным лечебным факторам», утвержденный Минздравом России. Санаторий известен термальным минеральным источником и лечебными грязями, применение которых позволяет проводить лечение множества заболеваний. После реновации санатория число отдыхающих там увеличится до 7 тыс. человек в год. Реализация проекта позволит создать 127 новых рабочих мест. Свежие овощи и фрукты будут поступать в санаторий из нового «Агропромышленного комплекса «Талая».
Для энергообеспечения посёлка планируется построить подстанцию мощностью 50 МВА и протянуть воздушную линию электропередачи протяженностью 28,85 км. Существующие мощности дизельных электростанций (ДЭС) недостаточны для ввода в эксплуатацию обновленного санатория и теплиц с учётом выхода на полную производительность. Из десяти установленных в посёлке ДЭС четыре имеют стопроцентный износ и будут выведены из эксплуатации после ввода высоковольтной линии.
«Важнейшей работой является выполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по обновлению дальневосточных городов. Но в целом по всем регионам работа идет. Мы готовимся к старту реализации мастер-планов. Большая часть городов уже доложила мастер-планы Президенту Российской Федерации. Последовательность будет именно такой – вначале доклад Президенту, после этого его поручение по реализации. Мы должны завершить эту работу на ближайшем Восточном экономическом форуме», – подчеркнул Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, в Магадане для реализации мастер-плана будет использоваться механизм специальных казначейских кредитов.
В ходе совещания также рассмотрели строительство инфраструктуры с привлечением средств специальных казначейских кредитов (СКК). В Магаданской области планируется построить тепломагистрали № 5 «Нагаевская».
«Один из приоритетов работы строительной отрасли – это развитие инфраструктуры. На эти цели по поручению регионам дополнительно направлено 190 млрд рублей. На эти средства можно будет построить объекты коммунальной, дорожной, социальной и иной инфраструктуры», - заявил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.
Инфраструктурное развитие, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни.
«Механизм «Дальневосточной концессии» позволяет занять деньги из будущих программ, построить сегодня, а не растягивать строительство на долгие годы. Работа по внедрению механизма началась в Магаданской области. Для Магадана был определён первый объект «Дальневосточной концессии». А сейчас их девять. Поэтому Магадан – одна из лидирующих территорий в этом направлении. Развитию города также поможет реализация мастер-плана. Мастер-план – это не какая-то механическая матрица, которую можно наложить на любой город. Это абсолютно индивидуальный продукт, это по сути дела создание такого города, каким его хотят видеть жителей, каким он должен стать, чтобы снять самые важные проблемы. В каждом регионе он создается на основе пожеланий жителей, самые острые проблемы выбираются и решение этих проблем является каркасом мастер-плана», – подытожил Юрий Трутнев.
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