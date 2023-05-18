«Россети Московский регион» заменили более 7,5 км неизолированного провода на воздушных линиях 10 кВ в деревнях Голиково и Чашниково Солнечногорского городского округа. Результатом работ стало повышение надежности электроснабжения более 5 тысяч человек.

Работы проводились в рамках разработанной специалистами филиала «Северные электрические сети» масштабной Программы по реконструкции распределительных сетей Солнечногорского городского округа.

За период 2023-2024 годы планируется провести реконструкцию около 120 км воздушных линий 0,4-10 кВ, установить 25 автоматических пунктов секционирования, заменить около 70 км головных участков кабельных линий на кабельные линии большего сечения, провести резервирование, кольцевание более 25 км сети.

Конечная цель Программы – повышение надежности электроснабжения более 50 населенных пунктов, преимущественно отдаленных сельских, ближайшая - подготовка к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг., обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства и надежного электроснабжения потребителей Солнечногорского городского округа.