Компания Людиновокабель приняла участие в 38-ом Форуме ЭТМ

18 мая в Санкт-Петербурге прошел Форум электротехники и инженерных систем ЭТМ-2023, который собрал под своей крышей более 140 ведущих российских и зарубежных производителей электротехники, промышленного оборудования, кабельно-проводниковой продукции, а также систем безопасности и СКС.

Людиновокабель на своём стенде представила свой флагманский продукт – СИП, а также контрольные и силовые кабели, в том числе в изоляции из сшитого полиэтилена и изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Кроме того, компания продемонстрировала свои инновационные неизолированные провода для ВЛЭ:

ACFR – неизолированный провод повышенной прочности и термостойкости на базе композитного сердечника.

– неизолированный провод повышенной прочности и термостойкости на базе композитного сердечника. АТ1П/С – неизолированный провод, основанный на упрочненном сердечнике из стали и электротехническом сплаве алюминия с проволоками в форме трапеции. У данного провода меньше диаметр и больше прочность относительно провода АС, это дает ему существенные преимущества при расстановке опор.

– неизолированный провод, основанный на упрочненном сердечнике из стали и электротехническом сплаве алюминия с проволоками в форме трапеции. У данного провода меньше диаметр и больше прочность относительно провода АС, это дает ему существенные преимущества при расстановке опор. «СЕНИЛЕК®» - неизолированный провод повышенной прочности и пропускной способности, обеспечивает рабочую температуру до 210°С, увеличение допустимых токов до 70%, а также увеличение разрывной прочности и стойкости к ветровым нагрузкам, гололедообразованию.

Выставку посетили более 3200 руководителей и специалистов в сфере электротехники.