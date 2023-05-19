Компания Людиновокабель приняла участие в 38-ом Форуме ЭТМ

Интерактивный проект "УНКОМТЕХ 360" продолжается!
18 мая в Санкт-Петербурге прошел Форум электротехники и инженерных систем ЭТМ-2023, который собрал под своей крышей более 140 ведущих российских и зарубежных производителей электротехники, промышленного оборудования, кабельно-проводниковой продукции, а также систем безопасности и СКС.
Людиновокабель на своём стенде представила свой флагманский продукт – СИП, а также контрольные и силовые кабели, в том числе в изоляции из сшитого полиэтилена и изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
Кроме того, компания продемонстрировала свои инновационные неизолированные провода для ВЛЭ:
Выставку посетили более 3200 руководителей и специалистов в сфере электротехники.
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