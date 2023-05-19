На XVI Международной выставке HeliRussia-2023 ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина представило новую разработку для вертолетной отрасли – радиопрозрачный антенный обтекатель навигационных систем. Изделие, изготовленное из современных композиционных материалов на основе кварцевой ткани, более чем на 10% улучшает эффективность работы бортовых навигационных систем авиационной техники.

Созданный ОНПП «Технология» антенный обтекатель, выполняющий в составе летательных аппаратов функцию защиты бортовых радиолокационных систем, изготовлен из композиционного материала на основе кварцевой ткани. Благодаря этому он лучше пропускает сигнал, что, в свою очередь, повышает эффективность работы РЛС вертолетов и другой малоскоростной авиационной техники. При этом ученым ОНПП «Технология» удалось обеспечить высокую устойчивость обтекателя к комплексу эксплуатационных воздействий – климатическим условиям, аэродинамическим факторам. Технология изготовления позволяет создавать обтекатели как для существующего отечественного вертолетного парка, так и для перспективных образцов.

«Разработка – пример эффективной реализации научных заделов. Технология, по которой изготовлен обтекатель, позволит повысить безопасность перспективных моделей и даст возможность модернизировать уже эксплуатирующиеся машины», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Работая над радиопрозрачным обтекателем для бортовых РЛС, специалисты «Технологии» использовали опыт создания аналогичных систем для высокоскоростных летательных аппаратов. В результате удалось на 10% улучшить качество работы оборудования и надежно защитить его от внешних воздействий. Сейчас специалисты предприятия работают над созданием следующего поколения изделий, которое обеспечит повышение эффективности работы бортовых навигационных систем еще на 10% и позволит добиться уровня прохождения электромагнитных волн в диапазоне навигационных систем летательных аппаратов не менее 92–96%.