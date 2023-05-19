Деловая сессия RusCable.Ru
Активное развитие локальных брендов - это всегда хорошо, а если это бренд FLEXICORE, то ещё и увлекательно. Сегодня у нас в гостях будет Павел Малышев, генеральный директор LAPP Руссия с которым мы обсудим локализацию производства, новинки бренда, а также их яркие соцсети и легендарные оранжевые худи.
Подошла к концу последняя учебная неделя, и как раз вовремя, ведь буквально на днях “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” провёл свою первую экскурсию по заводу под названием “Медный путь”, на которую смогут присоединиться ученики старших классов. Это поможет ребятам определиться в будущей профессии. Ведь быть кабельщиком - это круто!
7 июня пройдёт деловая сессия RusCable на выставке “Проволока 2023”. Выступление будет посвящено передовым технологиям в кабельном бизнесе, а прямая трансляция сессии ожидается на официальном канале RusCable.
По традиции будут и наши любимые рубрики “Главные новости недели”, а также “Инспекция по соцсетям”, разыграем наши подарки на форуме и обсудим предстоящую конференцию. Ведущие эфира: Сергей Кузьминов и Виктория Демидова.
Партнёр трансляции СегментЭнерго - https://segmentenergo.ru/
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