Нижегородская область реализует 24 проекта по концессионным соглашениям на сумму 155 млрд рублей, сообщил замгубенатора Егор Поляков в четверг во время панельной сессии "Эволюция ГЧП: экономическая модель развития социального инфраструктурного комплекса страны" форума "Лидеры инвестиций".

"Сегодня в регионе реализуются проекты по 24 концессионным соглашениям на общую сумму более 155 млрд рублей", - сказал Поляков.

По его словам, в целом благодаря механизму государственно-частного партнерства регион может за относительно небольшие сроки реализовать крупнейшие и важнейшие проекты.

"Это IT-кампус, ледовый дворец, реконструкция трамвайной сети, а также строительство школ. Напомню, что всего в этом году в регионе мы строим 23 школы - и в рамках концессии, и с привлечением других форм финансирования. Это колоссальный объем, все школы - крупные, от 700 до 1,6 тыс. мест. Таких объемов строительства мы достигли, прежде всего, благодаря использованию такого инструмента, как концессия. К основной части проектов привлекаем капитальные гранты из вышестоящего бюджета", - добавил заместитель губернатора.

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что организация является центром компетенций по вопросам реализации концессионных проектов в регионе, реализующим самые крупные и социально значимые инфраструктурные проекты: это строительство 13 общеобразовательных школ, ледового дворца, модернизация трамвайной сети, создание мусоросортировочного комплекса в Арзамасе и несколько других.

"Сегодня мы подняли очень важные вопросы развития этой сферы и предложили варианты решений, связанные с процедурой разработки и согласования проекта концессионного соглашения, привлечением финансирования и повышением мотивации бизнеса по инвестициям в социальные проекты", - рассказал Ищенко.

Форум проходит 18 мая в пакгаузах на Стрелке. Организаторы - правительство Нижегородской области, Корпорация развития Нижегородской области и министерство экономического развития и инвестиций региона.