Инвесторы планируют создать три новых производства на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области. Соответствующие соглашения подписали в четверг на полях форума "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде.

"Мы сегодня заключили ряд очередных соглашений с инвесторами, которые планируют реализовывать проекты на территории особой экономической зоны в Дзержинске. Это "Тосол-синтез" и "Хома". Они - наши надежные давние партнеры, которые продолжают развиваться в регионе. Это говорит о том, что опыт работы положительной, значит, ОЭЗ работает хорошо, движемся в правильном направлении. Первая очередь "Кулибина" практически вся заполнена, и у нас уже есть понимание по поводу следующего этапа развития. Постепенно будем подписывать соглашения с новыми компаниями", - сказал журналистам губернатор Глеб Никитин.

Два соглашения заключены с предприятиями ГК "Тосол-синтез". Так, ООО "Тосол-синтез" планирует создать производство хлора и каустической соды. Конечными продуктами будут различные виды эпоксидных смол, эпихлоргидрин и другие химические изделия на основе хлора. Эпоксидные связующие используют для защитных покрытий, конструкционных пластмасс, клеев различного назначения и стеклопластиков. Мощность предприятия составит 70 тыс. тонн в год. В проект планируется вложить около 11 млрд рублей, будет создано более 150 рабочих мест. Кроме того, ООО "Тосол-Синтез-Инвест" планирует построить в ОЭЗ производство антикоррозионных концентратов и суперконцентратов, присадок к охлаждающим жидкостям для автомобилей.

По словам управляющего компании Олега Михайлова, мощность предприятия составит 15 тыс. тонн готовой продукции в год. Компания специализируется на автохимии, и ее новая продукция будет основана на собственных рецептурах, не уступающих по своим свойствам импортным аналогам. Объем инвестиций в проект составит 150 млн рублей, планируется создание 50 рабочих мест.

Третье соглашение было заключено с ООО "Компании Хома". Как сообщил генеральный директор компании Александр Резниченко, планируется построить и запустить завод по производству продуктов малотоннажной и среднетоннажной химии. Продукцию будут поставлять на целлюлозно-бумажные предприятия России и Республики Беларусь. Установочная мощность завода - 25 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Планируется создать около 100 новых рабочих мест.

"Заявки этих инвесторов на получение статуса резидента будут рассмотрены экспертным советом ОЭЗ "Кулибин" в этом году. Важно, что площадка привлекает компании, чья специализация напрямую связана с профилем территории. Это позволяет системно развить промышленный потенциал площадки. Компании, которые хотят расширять производство, в очередной раз выбирают для этого Нижегородскую область и ОЭЗ "Кулибин", - подчеркнул руководитель корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

О форуме

Форум проходит 18 мая в пакгаузах на Стрелке. Организаторы - правительство Нижегородской области, корпорация развития Нижегородской области и министерство экономического развития и инвестиций региона.

На площадке губернатор также вручил свидетельства о получении статуса резидента ОЭЗ "Кулибин" компаниям "Монамин" и "Лега Раббер", чьи проекты были утверждены в ходе экспертного совета ОЭЗ в апреле 2023 года.