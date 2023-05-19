Специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) начали строительство остановочного пункта Митьково для будущего МЦД-3. Остановка разместится в пешей доступности от одноименных станций метро Сокольнической и Большой кольцевой линий.

Строителям предстоит возвести платформу островного типа и вестибюль. Площадь будущего вестибюля - около 1,9 тыс. кв. м., в нем расположатся кассовый зал и санитарные комнаты.

На объекте уже демонтировали рельсошпальную решетку, завершили разработку грунта котлована, его ограждение. Специалисты выполнили щебеночную и бетонную подготовки подземной части вестибюля, в работе - плиты фундамента и стен, устройство и гидроизоляция фундаментов платформы.

Параллельно на Митьковской соединительной ветви (она связывает Казанское и Ленинградское направления в районе Сокольники) сооружают земляное полотно и укладывают пути для МЦД-3, строят Русаковский железнодорожный путепровод и и реконструируют тоннель.