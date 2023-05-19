 

В Югре энергетики повысили надежность электроснабжения четырех месторождений нефти

19 мая 2023, 15:00 304 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтных питающих центров четырех нефтяных месторождений Шаимской группы в ХМАО-Югре. На повышение надежности электроснабжения объектов добычи углеводородов компания направила более 3 млн рублей.

На подстанциях 110 кВ «Убинская» и «Западный Толум» энергетики провели ремонт четырех силовых трансформаторов общей мощностью 32,6 МВА. Для поддержания стабильного функционирования центров питания выполнено техобслуживание 14 выключателей и 42 трансформаторов тока. Завершающим этапом стали высоковольтные испытания подстанционного оборудования с участием передвижной электролаборатории.

Плановый ремонт энергообъектов состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения двух вахтовых поселков, а также Убинского, Филипповского, Лазаревского и Толумского месторождений, относящихся к старейшему в Западной Сибири Шаимскому нефтегазодобывающему району.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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