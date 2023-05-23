 

На трех участках М-1 "Беларусь" устроят свыше 43 км наружного освещения

23 мая 2023, 11:45 238 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Очередной этап работ по реконструкции М-1 «Беларусь» пройдет в Московской и Смоленской областях. Устройство линий электроосвещения на скоростной автомагистрали планируется на трех участках общей протяженностью 43,15 км. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение работ.

Проектируемые участки М-1 «Беларусь» расположены на 0-3 км в Одинцовском районе Московской области, у нового выхода на МКАД, а также на 132-160 км в Можайском районе Московской области и Гагаринском районе Смоленской области, на 198-215 км в Вяземском районе Смоленской области. Протяженность линий освещения на каждом из трех участков составит 5,8 км, 23 км и 14,35 км соответственно. Расчетное напряжение – 0,4 кВ.

«Строительство линий освещения на скоростных участках М-1 «Беларусь» включает устройство трансформаторных подстанций и технологических съездов к ним. Для водителей будет создан безопасный режим движения как на самих участках работ, так и на подходах к ним», – сообщил главный эксперт проекта Вадим Стыценко.

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).

Генеральный проектировщик – ООО «Автодор-Инжиниринг».

 

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Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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