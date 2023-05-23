В 2023-2024 гг. до четырех полос движения расширят 34 километра указанной трассы на участке от Владимира до Суздаля, включая обход города-музея.

По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород на участке с 244-го по 278-й км в Суздальском районе пройдет капитальный ремонт. Его главная цель – создание современной и безопасной дороги с высокой пропускной способностью в преддверии празднования 1000-летия жемчужины «Золотого кольца» – города-музея Суздаля.

В настоящее время этот участок дороги в основном двухполосный. На нем присутствуют большое количество примыканий и пересечений с другими дорогами, ограничены возможности для маневров, что негативно влияет на уровень безопасности движения и приводит к частым ДТП из-за нарушения порядка проезда перекрестков, выездов на встречную полосу движения, а также несоблюдения дистанции и превышения скорости.

В ходе капитального ремонта 34 километра проезжей части будут расширены с двух до четырех полос движения (по две в каждую сторону), что увеличит пропускную способность участка и существенно повысит безопасность движения. На всем протяжении планируется установить разделительное осевое барьерное ограждение, а на отдельных опасных отрезках – боковое. Они предотвратят выезд автомобилей на встречные полосы движения и съезды с дороги, что позволит снизить риск ДТП с тяжкими последствиями. На примыканиях к местным дорогам построят удобные переходно-скоростные полосы, которые позволят автомобилям беспрепятственно вливаться в общий поток. По современным стандартам будут обустроены действующие наземные пешеходные переходы и остановки.

Интересы жителей близлежащих к трассе населенных пунктов также учтены. До минимально возможного уровня снижен потенциальный перепробег за счет обустройства восьми разворотных петель и трех светофорных объектов. Разворотные петли разместят на выезде из Владимира перед Суходолом, за поворотом на Суворотское, с двух сторон у Павловского, перед въездом на обход Суздаля у поворота на Черниж. Еще три петли появятся непосредственно на обходе города-музея. Обустройство светофоров с возможностью левых поворотов планируется у поворотов на Суходол и Борисовское, а также на обходе Суздаля в месте пересечения с улицей Васильевская (нынешнее кольцо).

Кроме того, будет полностью обновлена инфраструктура дороги. Специалисты обустроят систему водоотведения с локальными очистными сооружениями, заменят 30 водопропускных труб. Они также смонтируют линии электроосвещения. На всем протяжении участка укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

Работы по капитальному ремонту стартуют в конце мая. В 2023-2024 годах предполагается полностью выполнить расширение автодороги и открыть рабочее движение. В 2025-м – завершить обустройство инфраструктуры и прилегающей территории.

В период проведения капремонта организация движения по участку не претерпит существенных изменений – как и прежде, оно будет идти по двум полосам. При этом в местах производства работ возможно сужение проезжей части с ограничением скоростного режима. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч и 40 км/ч – в их границах.

*** Федеральная автомобильная дорога Р-132 «Золотое кольцо» является важной составляющей одноимённого туристического маршрута, популярность которого с каждым годом растет. В пиковые периоды по трассе уже проезжает порядка 15 тыс. автомобилей в сутки.