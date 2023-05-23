Энергетики группы «Россети Северный Кавказ» уделяют повышенное внимание мероприятиям по технологическому присоединению предприятий производственной сферы.

С начала года компания на Ставрополье обеспечила 20 производств энергоресурсом в объеме 1,2 МВт. Так, в Предгорном районе специалисты «зажгли свет» фермерскому хозяйству по выращиванию винограда в хуторе Верблюдогорка и предприятию «Ставропольский фермер», занимающемуся разведением мелкого и крупного рогатого скота.

Также специалисты компании внесли вклад в становление предприятия «Красная Заря», которое занимается производством и реализацией зерновых культур и подсолнечника. Для работы насосной станции (системы орошения) энергетики обеспечили хозяйству дополнительную мощность в объеме 480 кВт. В итоге максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя достигла 1,3 МВт.

В целом в январе-апреле текущего года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» выполнили около 700 подключений новых потребителей на общую мощность 12,4 МВт. Всего же за четыре месяца текущего года в ставропольский филиал компании было подано 1 579 заявок на общую мощность 104,3 МВт. Заключено 982 договора технологического присоединения на общую мощность более 37 МВт.