С начала года специалисты Тимашевского филиала компании «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям компании порядка 430 потребителей. Общий объем выданной новым абонентам мощности превысил 6,3 МВт. Надежным электроснабжением обеспечены бытовые потребители, а также предприятия АПК и социально значимые объекты Тимашевского, Приморско-Ахтарского, Каневского, Калининского и Брюховецкого районов Краснодарского края.

В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, объекты агропромышленного комплекса. Так, электроснабжением обеспечены Кубанский комбикормовый завод в Калининском районе, электроустановки земельного участка сельскохозяйственного назначения в Тимашевском районе и другие объекты.

Всего в 2023 году в Тимашевский филиал «Россети Кубань» поступило более 500 заявок на технологическое присоединение суммарной мощностью свыше 13 МВт.

Основная часть заявителей – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью электроустановок до 15 кВт. Для их подключения энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

Всего за период с января по апрель 2023 года специалисты «Россети Кубань» приняли около 12 тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 459 МВт (Краснодарский край – более 10,8 тысячи заявок, Республика Адыгея – 1,2 тысячи заявок).