Ведущий инженер Управления производственного планирования филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Абуй Биярсланов стал победителем конкурса молодёжных научно-исследовательских работ.

Конкурс проводится ежегодно Дагестанским государственным техническим университетом (ДГТУ). Диплом первой степени и денежный сертификат специалисту вручил исполняющий обязанности ректора учебного заведения Назим Баламирзоев.



Абуй Биярсланов окончил Электромеханический факультет Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого по направлению «Электротехника и электроэнергетика». В филиале «Дагэнерго» он работает с августа 2019 года, являясь аспирантом второго курса экономического направления ДГТУ.



В рамках конкурса энергетик представил работу на тему «Совершенствование механизмов ресурсосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства», которая соответствует теме его кандидатской диссертации. Всего же на конкурс поступило около 40 заявок. Из них в ходе онлайн-этапа были отобраны 27 лучших работ по техническим, социально-экономическим и гуманитарным наукам, которые имеют научно-практическую значимость, обладают научной новизной и глубиной проработки.



Победители были определены уже на втором этапе очной защиты перед компетентной экспертной комиссией.

«В своей работе я поднял вопросы экономии коммунальных ресурсов. Ни для кого не секрет, что в нашей республике, да и в стране в целом, наблюдается высокий уровень потерь в водо-, электро- и газоснабжении. И хоть сейчас существуют механизмы, которые позволяют нам минимизировать данные показатели, со временем они устаревают. Поэтому в работе, представленной на конкурсе, я рассмотрел проблему потерь ресурсов и предложил новые технологии и методы, направленные на их минимизацию», – рассказал специалист.

Абуй Биярсланов – активный участник образовательных программ, реализуемых в стенах Дагестанского государственного технического университета. Он ежегодно принимает участие в научно-технической конференции «Неделя науки», в ходе которой проводит лекции для студентов первых и вторых курсов. Кроме того, он является автором ряда научных статей. В планах у молодого человека получить степень кандидата наук и воплотить полученные в области ресурсосбережения знания в своей трудовой деятельности.