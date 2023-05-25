30 мая – 1 июня 2023 года в Москве пройдет финал XI Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». 660 школьников, студентов и молодых специалистов представят идеи по достижению технологического лидерства в различных сферах российской промышленности. Мероприятие пройдет на площадке соорганизатора финала «CASE-IN» - Университета науки и технологий МИСИС.

Тема XI сезона чемпионата «CASE-IN» - «Технологическое лидерство». В ходе финала конкурсанты решают инженерные кейсы и выполняют инженерно-технические задания, связанные с искусственным интеллектом, вычислением и передачей данных, робототехникой, промышленными технологиями.

В первый день финала, 30 мая, будут соревноваться студенты-энергетики и горные инженеры, а также старшеклассники 9–11 классов. Во второй день финала, 31 мая, свои решения продемонстрируют будущие специалисты нефтехимической промышленности, энергетики, геологи, строители и инженеры-проектировщики. Кроме того, команды молодых энергетиков расскажут экспертному сообществу, какие изменения они готовы внести в стратегию развития компании в условиях риск-ориентированного управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР). В заключительный день финала, 1 июня, победителей определят будущие специалисты нефтегазовой промышленности, а также металлурги и теплоэнергетики.

В рамках Специальной студенческой лиги будущие архитекторы, проектировщики, конструкторы и инженеры презентуют экспертной комиссии комплексные концепции четырехзвездочной гостиницы в Калининграде с номерным фондом не менее 200 единиц и общей площадью не более 12000 кв. м.

В Лиге молодых специалистов конкурсанты представят экспертам технологические вызовы и прорывные технологии, которые сформируют будущее углеродно-нейтральной энергетики и ресурсосберегающего потребления энергии во всем мире (Net Zero).

Каждый соревновательный день финала будет начинаться с торжественной церемонии открытия. Окончанием каждого дня станут торжественные церемонии награждения чемпионов и призеров XI сезона с участием представителей Министерства энергетики Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и отраслевых компаний-партнеров проекта.

Лучшие участники – студенты смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру 24 университетов, пройти стажировки и практики в компаниях – партнерах с возможностью последующего трудоустройства. Чемпионы и призеры среди студентов – архитекторов получат денежные призы в размере от 100000 до 300000 рублей и пройдут стажировку. Школьников-победителей ждут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из 109 вузов – партнеров чемпионата в 53 регионах России. Наградой для триумфаторов Лиги молодых специалистов и Специальной лиги среди молодых энергетиков станут новые возможности для карьерного и профессионального роста, а также включение в управленческий кадровый резерв компаний. Также авторов лучших идей ждет участие в отраслевых молодежных образовательных форумах и путешествия по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

НЬЮСМЕЙКЕРЫ:

Алексей Агафонов – первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» (участие 30 мая)

– первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» (участие 30 мая) Артем Королев – основатель и сопредседатель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

– основатель и сопредседатель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Студенты, школьники и молодые специалисты компаний ТЭК - участники Международного инженерного чемпионата CASE-IN

Эксперты – представители компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов

ДАТА И ВРЕМЯ:

30 мая — 1 июня 2023 года. Открытие чемпионата – с 09.30 ежедневно, торжественное награждение: 17.30–19.00 ежедневно

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Москва, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

Алёна Гинс - пресс-секретарь Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»:

8 (922) 223-37-89, pr@fondsmena.ru, agins@list.ru

Нина Маслова - руководитель направления федеральных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей»: + 7 (916) 351-10-10, nina.maslova@rsv.ru