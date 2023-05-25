23 мая в Филиале Системного оператора ОДУ Сибири по инициативе Молодежного совета состоялся интеллектуальный турнир «Энергия Сибири», в котором состязались в эрудиции и широте кругозора команды энергокомпаний Сибири и студенты профильных для отрасли региональных вузов.

20 энергокоманд, 12 из которых участвовали в режиме видео-конференц-связи, и два напряженных, но захватывающе интересных раунда. В общей сложности более 120 игроков искали правильные ответы и выдвигали самые неожиданные и интересные версии.

Для участников энергоквиза найти ответы на большинство сложных, каверзных вопросов не составило особого труда. И даже если задачка не поддавалась, никто не терял оптимизма и веселого настроя, ведь за игровыми столами собрались энергетики – люди не только интеллектуально подготовленные, но и позитивно заряженные.

«Электроэнергетика – наукоемкая отрасль, и каждый инженер-энергетик решает на своем рабочем месте сложные задачи. Поэтому интеллектуальные игры – это, с одной стороны, привычно, а с другой – возможность пополнить свои знания за пределами инженерной деятельности», – считает капитан команды «50 Герц», заместитель главного диспетчера ОДУ Сибири по режимам Андрей Останин.

Активист Молодежного совета «СОзвездие», главный специалист Службы сопровождения рынка ОДУ Сибири Роман Наумкин – эрудит, активный участник разнообразных квизов и большой энтузиаст их организации. В ОДУ Сибири он провел уже 12 турниров по интеллектуальным играм. В этот раз было решено расширить круг участников. В очно-заочном режиме к игре присоединились команды региональных филиалов Системного оператора из Кемерова, Абакана, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Улан-Удэ, Читы. На приглашение откликнулись и дружественные организации: Кузбассэнерго – РЭС, Кузбасский филиал СГК, Томский политехнический университет, Кузбасский государственный технический университет.

«Первая игра состояла из семи туров – текстовые задания, картинки, аудиовопросы, – рассказывает автор и ведущий игр Роман Наумкин. – Особенно игрокам понравился тематический тур, содержащий вопросы про разные регионы Сибири. Во второй игре команды в очном соревновании по системе с двойным выбыванием отвечали на вопросы, стараясь сделать это быстрее противника. В целом соревнования получились довольно масштабные, динамичные и веселые».

«Каждый раунд игры носил уникальный характер, – делится эмоциями капитан команды «Новосибирск-2» ведущий специалист Службы электрических режимов и балансов Новосибирского РДУ Светлана Полеводова. – Нужно было найти ответы на калейдоскоп вопросов – как текстовых, так и содержащих головоломки, музыкальные и визуальные ряды. Высокой оценки заслуживает юмор, с которым автор подошел к составлению квиза».

Участники интеллектуальной битвы проявили недюжинную эрудицию и испытали настоящий восторг от происходящего. Общее мнение выразила Ирина Пустозерова – капитан команды «Байкальские киловольты», ведущий специалист Административной группы Иркутского РДУ, отметив «крутую организацию, крутых людей и крутые вопросы».

По результатам первого, очно-заочного тура победителями стали:

1 место – «Эти Россети» (Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»).

2 место – «Байкальские киловольты» (Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ).

3 место – «50 Герц» (Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири).

Лидеры второго, очного тура:

1 место – «Новосибирск-2» (Филиал АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ).

2 место – «Эти Россети» (Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»).

3 место – «50 Герц» (Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири).

Впечатлениями поделился капитан команды «Эти Россети» ведущий специалист службы эксплуатации Филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Александр Воронцов:

«Игра очень понравилась! Вопросы были разной сложности, на любой выбор и вкус. Главное – слаженность и уверенность команды. В соревнованиях с другими командами получили удовольствие и море позитивных эмоций!»

«Впечатления от игры самые положительные! – поддерживает коллегу Галина Ющенко, главный специалист сектора управления собственностью Кузбассэнерго – РЭС. ― Прекрасные достойные соперники! Я зарядилась на неделю вперед от атмосферы. Зовите еще, мы опять победим!»

Судя по всему, интеллектуальные битвы, объединяющие энергетиков Сибири, будут продолжены.