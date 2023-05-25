 

КЗ "Цветлит" принял участие в 38-м Форуме инженерных систем компании ЭТМ

25 мая 2023, 12:30 159 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
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18 мая в Санкт-Петербурге КЗ «Цветлит» принял участие в 38-м Форуме инженерных систем компании ЭТМ.

Форум собрал на одной площадке более 140 ведущих отечественных и зарубежных производителей электротехнической продукции. 

Мероприятие проходило ярко, посетители проявляли активность, стенд КЗ «ЦВЕТЛИТ» пользовался большой популярностью.
Компания ЭТМ подготовила насыщенную деловую программу, а так же организовала зону «Тест-драйва» кабеля, где каждый посетитель смог детально изучить, разделать кабель от ведущих поставщиков компании ЭТМ и сделать оценку по целому ряду критериев.

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Метки: ЭТМ ФОРУМ, ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
CVET
9.31

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