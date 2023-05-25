Компания W. L. Gore & Associates (г. Ньюарк, штат Делавэр, США), специализирующаяся на продуктах, полученных из фторполимеров, недавно объявила о разработке и выпуске на рынок нового Ethernet кабеля категории 8, предназначенного для использования на платформах связи в аэрокосмической и оборонной промышленности. Этот новый кабель обеспечивает в четыре раза более высокую скорость передачи данных, чем это было возможно ранее.

Г-н Джереми Мор (Jeremy Mур), менеджер по выпуску новой продукции в компании Gore, отметил, что такое серьезное обновление, как новый Ethernet кабель категории 8, представляет собой соответствующее требованиям завтрашнего дня решение более высокого класса для клиентов компании из аэрокосмической и оборонной промышленности. Ethernet кабели категории 8 способны поддерживать в четыре раза более высокую скорость передачи данных по одному кабелю и при этом обеспечивают сокращение веса и преодоление пространственных ограничений, поскольку для таких же высоких скоростей требуется меньшее количество кабелей.

Ethernet кабели компании Gore на практике доказали свою способность надёжно передавать данные и видео в современных цифровых сетях авионики и ветроники. Они отвечают требованиям, предъявляемым к кабелям категории 8 для передачи сигналов со скоростью, в четыре раза превышающей скорость передачи кабелей категории 6А, без ущерба для надёжности системы или увеличения веса. Новый кабель категории 8 производится их прочных материалов и соответствует строгим отраслевым стандартам для авиационного оборудования и техники оборонного назначения, работающих в экстремальных окружающих условиях. Эти высокопрочные медные кабели поддерживают надёжную передачу сигналов при любых типах условий эксплуатации, включая колебания температур, меняющуюся погоду, постоянную вибрацию, высокий уровень истирания и наличие опасных химических веществ, расширяя при этом возможности развития технологии медных кабелей.