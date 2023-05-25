В Санкт-Петербурге на базе АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» завершился первый день работы производственного семинара-совещания главных инженеров объектов гидрогенерации Группы РусГидро. В фокусе обсуждения – вопросы повышения надежности и безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и основного оборудования энергетических объектов компании.

В течение первого дня участники семинара заслушали доклады представителей ПАО «РусГидро», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», филиала АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС».

Открыл программу доклад генерального директора ВНИИГ С.Н.Савченкова, посвященный результатам деятельности и ключевым проектам института, в котором отмечено, что в последние несколько лет наблюдается устойчивый рост ключевых финансово-экономических показателей деятельности «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», расширяется портфель внешних заказов, в том числе международных, растет востребованность лабораторий. Все это позволяет институту стабильно держать курс на дальнейшее развитие научной и лабораторно-производственной базы. В планах – создание центра по промышленной гидротехнике и гидротранспорту, расширение лаборатории гидравлических исследований и создание современного центра материалов и технологий арктического применения.

По результатам обсуждения определены вопросы для включения в проект протокола, изложены предложения по формированию долгосрочной программы НИОКР РусГидро, о внесении дополнений в техническую политику РусГидро, о координации работ проектных организаций при реализации проектов ТПиР.

Программа первого дня включала в себя также техническую экскурсию по лабораториям ВНИИГ, в которых проводятся исследования по обоснованию строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений для большинства гидроэлектростанций Группы РусГидро. Гости посетили лабораторию фильтрационных исследований, модернизированную с учетом современных задач и международных требований, уникальную гидравлическую лабораторию, располагающую широкими возможности для проведения экспериментальных исследований на физических моделях, лабораторию бетона, предлагающую современные разработки в области новых материалов и технологии производства бетонных работ, лабораторную базу отдела механики грунтов и геотехники, обладающую уникальным оборудованием для исследования физических свойств грунтовых материалов.