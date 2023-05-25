"Россети Московский регион" продолжают модернизацию

Специалисты Чеховского района электрических сетей компании «Россети Московский регион» проводят реконструкцию кабельно-воздушной линии 10 кВ с питающего центра «Бугры», обеспечивающую электроснабжение населенных пунктов: д. Богдановка, д. Тюфанка, д. Ефимовка, д. Алексеевка, д. Масново-Жуково.

В ходе реконструкции будет проведена замена 50 опор, 3,5 км провода на самонесущий изолированный, обладающий улучшенными техническими характеристиками по надежности в сложных погодных условиях. Кроме того, специалисты отмечают уменьшение частоты и объема ремонтных работ на таких линиях при повышении их безопасности.

Электроснабжение потребителей на время проведения работ осуществляется посредством подключения 11 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) мощностью от 100 до 700 кВА, что позволяет минимизировать перерывы в электроснабжении, необходимые только для подключения и отключения РИСЭ.

В результате модернизации кабельно-воздушной линии будет улучшено качество и надежность электроснабжения свыше 1000 потребителей, проживающих в г.о. Чехов.

Планируемый срок завершения работ – середина июня текущего года.