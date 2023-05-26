 

Беспилотные "КАМАЗы" прошли проверку Арктикой

26 мая 2023, 13:15 298 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Ростех
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Фото: ПАО «КАМАЗ»

Фото: ПАО «КАМАЗ»

Первые беспилотные «КАМАЗы» прошли опытно-промышленную эксплуатацию на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.

Первые цифровые «КАМАЗы» на базе серийных автомобилей КАМАЗ-43118 завершили опытно-промышленную эксплуатацию на дорогах-зимниках в Арктике. На протяжении нескольких месяцев два автомобиля-робота осуществляли перевозку грузов по 140-километровому зимнику, соединяющему автономный нефтепромысел с поселком Тазовский.

Отличительной особенностью этих машин является то, что им разрешено выходить на маршруты в сложные погодные условия, когда обычным машинам с водителями выезды запрещены. Для беспилотного транспорта такие экстремальные условия не являются проблемой: связь между автомобилями осуществляется через промышленный Wi-Fi, 3G/4G и специальную частоту на УКВ-диапазоне. Автомобили оснащены несколькими типами сенсоров, которые осуществляют мониторинг обстановки вокруг: строят цифровую карту дорог, распознают различного рода препятствия в радиусе 200 метров, фиксируют статичные и движущиеся объекты.

Возможность бесперебойной эксплуатации грузовых беспилотников в ходе выполнения типовых операций на северных нефтепромыслах позволит компании-владельцу техники значительно сократить сроки доставки грузов, минимизировать простои техники и т.д. После закрытия зимников и до конца осени беспилотные грузовики продолжат работу на других объектах, где также будут осуществлять наземные перевозки.

Развитие беспилотного транспорта, в том числе и грузового – один из основных трендов автомобильной отрасли. Активная работа в сфере создания беспилотных грузовиков и грузовиков с ADAS началась на КАМАЗе еще в 2017-2018 годах. К этому дню компания располагает большим опытом в сфере разработки беспилотной грузовой автотехники, объединяя усилия с российскими специалистами, сотрудничая с ведущими вузами, содействует укреплению технологической независимости страны.

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Метки: ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, РОБОТОТЕХНИКА, РОСТЕХ, КАМАЗ
Отрасль: Транспорт 

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