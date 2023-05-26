Немецкий системный оператор 50Hertz подал заявку на утверждение маршрута заключительного участка HVDC-соединения SuedOstLink между федеральными землями Тюрингия и Саксония. Подача заявки сопровождается проведением публичного обсуждения и открытых консультаций с заинтересованными сторонами.

SuedOstLink ±525 кВ пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью 580 км пройдет от Магдебурга в федеральной земле Саксония-Анхальт до Ландсхута в Баварии. Целью строительства соединения является передача электроэнергии, вырабатываемой ВЭС на севере Германии, в промышленные районы с высоким потреблением на юге страны.

50Hertz уже получил все необходимые разрешения и начал работы по сооружению ППС Wolmirstedt в земле Саксония-Анхальт, которая станет точкой подключения соединения к национальной энергосистеме. Выдача разрешения на прокладку заключительного участка SuedOstlink ожидается в 2024 г.

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