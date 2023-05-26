«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Комсомольская» в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Питающий центр снабжает электроэнергией Комсомольское месторождение углеводородов, которое входит в пятерку крупнейших в России. На повышение надежности энергообъекта компания направила порядка 2,5 млн рублей.

В ходе технических мероприятий специалисты выполнили капитальный ремонт аккумуляторной батареи, которая обеспечивает бесперебойную работу питающего центра в нештатных ситуациях. Также работники «Россети Тюмень» провели техобслуживание двух масляных выключателей 110 кВ, с помощью которых осуществляются оперативные переключения для непрерывной подачи электроэнергии потребителям.

Плановый ремонт высоковольтных питающих центров традиционно входит в число приоритетных направлений производственной программы «Россети Тюмень». Реализованные на подстанции мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения Комсомольского промысла, где благодаря автоматизированным технологическим процессам добывается самый дешевый газ в стране.