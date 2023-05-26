25 мая в Филиале Системного оператора ОДУ Юга на совещании технических руководителей субъектов электроэнергетики Южного и Северокавказского Федеральных округов обсуждены основные итоги прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 гг. и текущие вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

Открывая мероприятие генеральный директор ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев охарактеризовал работу субъектов электроэнергетики в минувший осенне-зимний период как стабильную. Вместе с тем, некоторые вопросы, в том числе по вводу в эксплуатацию новых объектов, реализации программ повышения надежности, взаимодействия субъектов электроэнергетики необходимо решать совместными усилиями.

Как отметил заместитель генерального директора Юрий Епишев, потребление электроэнергии в отопительный сезон 2022/2023 гг. по операционной зоне увеличилось на 0,7%, а исторический максимум потребления мощности в 17 936 МВт был обновлен 10 января 2023 г. при средней температуре - 9,8°С. Характеризуя структуру генерирующих мощностей он подчеркнул, что в ОЭС Юга в 2022 году введено 238,65 МВт новой генерации, а установленная мощность ветровых и солнечных электростанций достигла 11%.

Традиционно особое внимание уделено вопросам реализации программ повышения надёжности электросетевого комплекса ПАО «Россети в семи субъектах Северного Кавказа и Юга России. Также были рассмотрены вопросы строительства и реконструкции электросетевых объектов, вводов объектов генерации в 2023 году, наиболее значимыми из которых являются Ударная ТЭС мощностью 560 МВт, Кузьминская ВЭС мощностью 160 МВт и Труновская ВЭС мощностью 95 МВт.

Отдельная тема обсуждения – взаимодействие с субъектами электроэнергетики и потребителями электроэнергии по формированию и предоставлению цифровых информационных моделей в диспетчерские центры Системного оператора через CIM-портал. Начиная с 2024 года предоставление информации о параметрах и характеристиках оборудования и ЛЭП должно осуществляться в соответствии с серией ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики». Отмечено, что в целом эта работа ведется в соответствии с намеченными планами. Для реализации задачи субъекты электроэнергетики применяют собственное специализированное программное обеспечение или обращаются к прикладным Web-формам, разрабатываемым в составе CIM-портала АО «СО ЕЭС».

По итогам обсуждения участниками совещания был подписан совместный протокол с конкретными сроками выполнения плана мероприятий Филиалом Системного оператора ОДУ Юга и субъектами электроэнергетики для обеспечения надёжной работы энергосистемы.