О вопросах сертификации и аттестации оборудования для энергетики рассказала директор Департамента оперативного управления в ТЭК Елена Медведева на заседании Экспертного совета по энергомашиностроению, электротехнической и кабельной промышленности при Комитете Госдумы по промышленности и торговле.

Она отметила, что сертификация и аттестация энергооборудования – это процедуры, которые позволяют гарантировать его качество и, как следствие, обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию энергообъектов. Техническими регламентами Евразийского экономического союза уже установлены обязательные требования безопасности оборудования, проверяемые при сертификации или декларировании путём применения соответствующих национальных и межгосударственных стандартов.

Как пояснила глава Департамента, в настоящее время обязательные требования к отдельным видам оборудования регулируются актами Правительства России со ссылками на стандарты ГОСТ/ГОСТ Р, но в них лишь частично затронуты группы оборудования, применяемые в электроэнергетике.

В отношении значительной части оборудования организациям приходится самостоятельно проводить проверки качества, аттестации для подтверждения соответствия функциональных параметров закупаемой продукции предъявляемым требованиям.

По словам Елены Медведевой, вопросы сертификации и аттестации требуют дополнительного нормативного регулирования, которое позволило бы сделать понятной и прозрачной эту процедуру для всех участников рынка и представителей отраслевых компаний.

В то же время требования не должны быть жесткими и императивными. Избыточная нагрузка может повлечь за собой дополнительные издержки для субъектов электроэнергетики и, как следствие, привести к росту стоимости услуг энергокомпаний, что в текущих условиях недопустимо, подчеркнула директор Департамента.

«Минэнерго России разработало проект технического регламента ЕАЭС «О безопасности высоковольтного оборудования», устанавливающий минимальные требования безопасности по перечню высоковольтного оборудования. Сейчас документ находится на завершающем этапе подписания в ЕЭК. Его принятие сможет частично закрыть отдельные вопросы, связанные с процедурами сертификации и аттестации, с учётом интересов всех сторон», – заявила Елена Медведева.

Она также рассказала о совместной работе Минпромторга и Минэнерго по созданию Всероссийского испытательного центра высоковольтного оборудования для проведения комплексных исследований и испытаний электротехнического оборудования классов напряжения до 750 кВ, а в перспективе – до 1150 кВ.

Уже образован Совет для реализации проекта по созданию Испытательного центра, а, кроме того, утверждены Методика выбора площадки для реализации проекта и Перечень испытаний высоковольтного оборудования. Наличие собственной испытательной базы позволит решить задачи обеспечения разработки, исследований, сертификационных испытаний и аттестации оборудования для энергетической отрасли, заключила директор Департамента.