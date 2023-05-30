Специалисты «Мособлэнерго» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. В компании приступили к выполнению работ по капитальному ремонту сетей и оборудования. В частности, предстоит отремонтировать 270 км линий электропередачи, оборудование и строительные части 428 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Также в рамках подготовки к зиме планируется провести расчистку от древесно-кустарниковой растительности 160 га, расположенных в охранной зоне воздушных линий электропередачи.

Специалисты компании приступили к формированию сил и средств для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений в сетях, в том числе и в условиях низких температур. Планируемым результатом является снижение средней длительности времени восстановления электроснабжения в случаях технологических нарушений до 50 минут.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, основной объем работ по подготовке к осенне-зимнему периоду будет выполнен в период с июня по октябрь 2023 года. Основной задачей подготовки к осенне-зимнему сезону является снижение рисков нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья предстоящей зимой. Завершением подготовительной кампании станет выдача паспортов готовности к работе в отопительный период 2023-2024 годов.