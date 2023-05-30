Еще три экотехнопарка рассмотрела Главгосэкспертиза

Экопромышленный парк в Ставропольском крае получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Одновременно завершилась экспертиза проектов экотехнопарков в Челябинской и Ленинградской областях. Ранее ведомство рассмотрело аналогичный проект в Дзержинске Нижегородской области. Всего в рамках федеральной программы «Экономика замкнутого цикла» планируется создание индустриальных парков для переработки и утилизации отходов в восьми регионах России.

Площадка экопромышленного парка в Ставропольском крае создается в городском округе Невинномысск. Общая площадь участка – около 15,3 га. Из них 10,39 га будут заняты предприятиями резидентов.

«Как и в других регионах, основной профиль Ставропольского экотехнопарка – переработка отходов и производство продукции из вторсырья. В том числе предполагается утилизация стеклянной и ПЭТ-тары», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Нелли Заводова.

В Ленинградской области экотехнопарк площадью 8 га разместят в Гатчинском муниципальном районе. В Челябинской области площадь объекта составит около 16,2 га, он расположен в Миасском городском округе.

Проектной документацией на выделенных участках предусмотрено строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов непроизводственного назначения, включая здания научно-технических центров. В Ставропольском экотехнопарке его спроектировали в виде «разорванного» кольца.

Кроме того, проекты включают размещение площадок трансформаторного оборудования, очистных сооружений и иных производственных и вспомогательных объектов. Подъезды к участкам резидентов, а также транспортную связь с административными зонами экотехнопарков обеспечат внутриплощадочные проезды.

Застройщик – ООО «Экологический цифровой оператор».

Генеральный проектировщик – АО «Группа компаний «ЕКС».