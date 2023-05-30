Инженеры холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех запатентовали метод, повышающий точность измерения дальности в импульсных лазерных дальномерах. Эти устройства используют в космической отрасли, геодезии, навигации, строительстве и других сферах. Предложенное экспертами Корпорации решение увеличивает точность показаний дальномеров в 18 раз.

Сотрудники НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха холдинга «Швабе» разработали техническое решение, которое повышает точность работы импульсных дальномеров и исключает риск ложных срабатываний этих устройств. Запатентованный учеными метод снижает в 18 раз вероятность ошибок при вычислениях. В судоходстве новый метод позволит с предельной точностью установить расстояние до приближающегося препятствия даже в неблагоприятных погодных условиях, а при ликвидации лесных пожаров – проложить оптимальный маршрут к очагу возгорания.

«Инженеры Ростеха вывели новую формулу расчета показаний лазерного излучения в дальномере. В результате снизилась погрешность при вычислениях и повышена точность показаний устройства. В современной жизни дальномеры применяются во многих сферах – от авиации и аппаратуры орбитальных спутников до навигации и строительства, поэтому разработка имеет огромную практическую ценность», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Лазерные дальномеры – это оптико-электронные приборы для измерения расстояния. Принцип их работы основан на излучении лазера, отраженного от препятствия и возвращенного обратно в устройство, где его улавливает высокочувствительный сенсор. Дальность до объекта вычисляется за доли секунды исходя из времени прохождения лазерного луча до препятствия и обратно.

НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха входит в состав холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и является ведущим научным центром России в области лазерных технологий. Лазеры института применялись в 1972 году во время советской лунной экспедиции для локации луноходов. С 2016 года на базе института создан технопарк. В НИИ «Полюс» разрабатываются и производятся лазерные технологические установки, полупроводниковые и твердотельные лазеры, лазерные дальномеры и гироскопы различного типа и назначения, а также навигационные блоки на их основе.