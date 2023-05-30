Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о планах по эксплуатации объектов солнечной энергетики в республике.

Так, Глава Крыма напомнил, что национализируемые инфраструктурные объекты, если они необходимы для развития Крыма, будут переданы в государственную собственность, как, например, ранее национализированный Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия».

«Оборудование национализированных солнечных электростанций планируется передать ГУП «Крымэнерго». Сейчас идет инвентаризация. Отказываться от этого ресурса не будем, он может давать до 100 МВт», – сообщил Глава республики.

Сергей Аксёнов уточнил, что оплата электроэнергии, выработанной солнечными электростанциями, будет осуществляться по стандартному тарифу.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым