30 мая в Москве на площадке Университета науки и технологий МИСИС стартовал финал XI Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который входит в платформу «Россия – страна возможностей». На протяжении трех дней 156 команд школьников, студентов и молодых специалистов будут презентовать свои инновационные разработки экспертному сообществу. Авторы сильнейших идей, в зависимости от возрастной группы, получат дополнительные баллы ЕГЭ, возможности льготного поступления в магистратуру и аспирантуру и карьерное повышение.

«Тема XI сезона чемпионата «CASE-IN» - «Технологическое лидерство», - рассказывает первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, - В ходе финала 660 участников Школьной и Студенческой лиги, а также Лиги молодых специалистов и двух Специальных лиг решают инженерные кейсы и выполняют инженерно-технические задания, связанные с искусственным интеллектом, вычислением и передачей данных, робототехникой, промышленными технологиями».

Основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев отметил, что за 11 лет проект стал самым масштабным и престижным молодежным соревнованием по решению инженерных кейсов.

«CASE-IN» - это проект, в котором недостаточно победить один раз. Как показывает практика, максимальный эффект от чемпионата получают именно многократные участники и амбассадоры, прошедшие сразу несколько лиг и ставшие экспертами, – поделился секретом Артем Королев. – Здесь будущие и молодые инженеры добавляют в свое портфолио разработанные и внедренные решения, практики, пройденные в лучших компаниях, сертификаты об обучении, ценные компетенции и новые идеи для дальнейших достижений. Школьники имеют возможность прикоснуться к будущей профессии, студенты пробуют себя в роли будущего работника компаний, молодые специалисты двигаются в сторону должности руководителя, а эксперты, кураторы и наставники развивают свой профессиональный кругозор и связи. Словом, участвуя в чемпионате на постоянной основе, все они становятся сильнее как личности и более востребованным как профи».

Также Артем Королев выразил слова благодарности в адрес соорганизатора - Университета науки и технологий МИСИС, который вновь стал площадкой финала чемпионата:

«Проводить финал в МИСИС постепенно становится традицией «CASE-IN». Университет встречает нас уже четвертый раз, и мы рады, что наши финалисты из самых разных регионов страны могут проникнуться духом истории и новаторства одного из авторитетнейших технических университетов России».

Традиционно самая представительная делегация, которая участвует в финале «CASE-IN», это студенты: в столицу России приехали 106 команд будущих специалистов ТЭК и МСК, а также 10 команд будущих архитекторов – участников специальной лиги «Архитектура, проектирование и строительство». Рекордные 20 команд поборются за главные призы Лиги молодых специалистов. Также пул финалистов составят 12 школьных команд и 8 команд молодых энергетиков ПАО «Т Плюс».

В первый день финала победителей определят школьники 9-11 классов и участники «горных» направлений Студенческой лиги. Студенты – энергетики разыграют путевки в суперфинал своего направления.

Будущие горные инженеры по заданию компании АЛРОСА представят передовые технологии ведения горных работ, которые обеспечат безопасную и бесперебойную работу карьера «Юбилейный» в Республике Саха (Якутия), а также мероприятия, которые сократят время обслуживания самоходной техники и повысят эффективность работы ремонтного персонала. Все решения будут включать применение IT-технологий.

Участники направления «Электроэнергетика» представят планы развития электросетевых объектов в Сибири до 2030 года с учетом внедрения отечественных инновационных технологий и планы развития объектов гидрогенерации России.

Самыми юными участниками финала чемпионата станут 12 команд старшеклассников из Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Иркутской, Ярославской, Оренбургской и Челябинской области, Красноярского и Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Участники Школьной лиги по заданию СИБУР разработали перспективные направления развития ПАО «Казаньоргсинтез» с учетом реализации принципов импортозамещения.

31 мая на авансцену выйдут студенты - нефтехимики, энергетики, геологи, строители и инженеры – проектировщики, а также действующие работники компании ПАО «Т Плюс».

Будущим специалистам нефтехимической промышленности компания СИБУР дала задание заняться развитием ПАО «Казаньоргсинтез» - единственного в России производителя поликарбоната. Участникам предстояло разработать решения, направленные на повышение эффективности производства поликарбонатов.

В направлении «Проектный инжиниринг» студенты представят идеи, позволяющие устранить технические и экономические барьеры в проектной и строительной деятельности и обеспечивающие эффективность проектирования объектов. Задание для студентов подготовил НИПИПАЗ.

Студентам-геологам по поручению АЛРОСА необходимо было разработать методику поиска кимберлитовых тел с применением аэрофотосъёмки.

За главные призы юбилейной пятой Специальной лиги ПАО «Т Плюс» соревнуются 8 команд молодых энергетиков из республик Коми, Мордовия, Марий Эл и Чувашия, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской и Владимирской областях, а также Пермском крае. Молодые энергетики расскажут экспертному сообществу, какие изменения они готовы внести в стратегию развития компании в условиях риск-ориентированного управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР).

В заключительный день финала, 1 июня, медали и кубки получат победители в студенческих направлениях «Нефтегазовое дело», «Металлургия» и «Теплоэнергетика», а также студенческой Специальной лиге и Лиге молодых специалистов.

Будущие металлурги по заданию компании РУСАЛ разработали механизмы импортозамещения, которые снизят себестоимость производства алюминия, обеспечат высокие стандарты качества продукции и реализуют ESG-принципы.

Участники нового направления «Теплоэнергетика», запущенного по инициативе «Газпром энергохолдинг», расскажут, как определять дефектные участки тепломеханического оборудования, используя современные методы и оборудование.

В «Нефтегазовом деле» по поручению компании «ЯТЭК» студенты разработали экономически эффективные технологии получения сжиженных углеводородных газов (СУГ) из побочных продуктов добычи и переработки нефти, газового конденсата, очистки природного газа и других источников на нефтегазовых месторождениях в Восточно-Сибирском регионе.

Впервые на финале чемпионата «CASE-IN» проводится Специальная лига «Архитектура, проектирование и строительство», партнером которой является компания «Метрополис». 10 команд будущих архитекторов, проектировщиков, конструкторов и инженеров из Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода презентуют экспертной комиссии комплексные концепции четырехзвездочной гостиницы в Калининграде с номерным фондом не менее 200 единиц и общей площадью не более 12 000 кв. м.

Кроме того, в Лиге молодых специалистов 20 команд из 19 промышленных компаний России представят экспертам технологические вызовы и прорывные технологии, которые сформируют будущее углеродно-нейтральной энергетики и ресурсосберегающего потребления энергии во всем мире (Net Zero).

Заслуженные награды чемпионам и призерам XI сезона «CASE-IN» на торжественных церемониях по итогам каждого соревновательного дня вручат представители Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Россия – страна возможностей» и отраслевых компаний - партнеров проекта.

Сильнейшие участники Студенческой лиги смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру 24 университетов, пройти стажировки и практики в компаниях – партнерах с возможностью последующего трудоустройства.

Чемпионы и призеры Специальной лиги «Архитектура, проектирование и строительство» получат денежные призы в размере от 100 000 до 300 000 рублей и приглашение на трудоустройство в компанию «Метрополис». Всех участников финала компания пригласит на стажировку в филиалах в Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Школьников - победителей ждут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из 109 вузов – партнеров чемпионата в 53 регионах России.

Наградой для триумфаторов Лиги молодых специалистов и Специальной лиги ПАО «Т Плюс» станут новые возможности для карьерного и профессионального роста, а также включение в управленческий кадровый резерв компаний.

Кроме того, авторов лучших идей ждет участие в отраслевых молодежных образовательных форумах и путешествия по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Организаторами чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатор финала XI сезона - Университет науки и технологий МИСИС.

Проект «CASE-IN» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Чемпионат «CASE-IN» включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое пройдет в России в 2022-2031 гг.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её 26 проектов стали около 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», программа развития «Другое дело», Международный строительный чемпионат, Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», проект «Спасибо, братцы!», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций, в которых студенты проходят оценку надпрофессиональных навыков и инструменты для их развития. В настоящее время в вузах в 46 регионах страны создано 84 таких центра.

В 2022 году на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году.

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», АНО «Россия – страна возможностей» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук», а соорганизатором Лиги молодых специалистов – ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Национальные партнеры Чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия – страна возможностей», также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Контактная информация :

Алёна Гинс пресс-секретарь

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN

+7 (922) 223-37-89 pr @fondsmena.ru Нина Маслова

руководитель направления

федеральных коммуникаций

АНО «Россия – страна возможностей»

+7(916) 351-10-10 nina.maslova@rsv.ru



