 

Филиал ПАО "Россети" обновит изоляцию на пяти магистральных ЛЭП Тюменской области в 2023 году

30 мая 2023, 12:59 277 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установят более 1,7 тыс. новых изоляторов на ключевых линейных объектах, которые соединяют южные и северные районы Тюменской области. В результате будет повышена надежность электроснабжения потребителей региона с численностью населения более 1,5 млн человек.

Изоляторы – важный элемент воздушной линии электропередачи. Они создают изоляционный промежуток между проводом и элементами опоры. Новое изоляторы российского производства, выполнены из закаленного стекла, обладает высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

Работы уже завершены на ЛЭП 500 кВ «Луговая – Тюмень», протяженность которой составляет 317 км. Она задействована в электроснабжении столицы региона и крупных добывающих предприятий. До конца года энергетики заменят изоляторы еще на четырех линиях электропередачи: 500 кВ «Демьянская – Пыть-Ях», «Тюмень – Беркут» и «Тобол – Тюмень», а также 220 кВ «Сотник – Ильичевка».

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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