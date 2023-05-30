Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установят более 1,7 тыс. новых изоляторов на ключевых линейных объектах, которые соединяют южные и северные районы Тюменской области. В результате будет повышена надежность электроснабжения потребителей региона с численностью населения более 1,5 млн человек.

Изоляторы – важный элемент воздушной линии электропередачи. Они создают изоляционный промежуток между проводом и элементами опоры. Новое изоляторы российского производства, выполнены из закаленного стекла, обладает высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

Работы уже завершены на ЛЭП 500 кВ «Луговая – Тюмень», протяженность которой составляет 317 км. Она задействована в электроснабжении столицы региона и крупных добывающих предприятий. До конца года энергетики заменят изоляторы еще на четырех линиях электропередачи: 500 кВ «Демьянская – Пыть-Ях», «Тюмень – Беркут» и «Тобол – Тюмень», а также 220 кВ «Сотник – Ильичевка».