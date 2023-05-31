31 мая 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» полностью выполнило свои обязательства по заявкам на технологическое присоединение с истекшим сроком реализации в г. Армянске.

В соответствии с поручением Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с 2021 года ГУП РК «Крымэнерго» планомерно увеличивает темп работ по технологическому присоединению на территории полуострова. За пять месяцев текущего года прирост исполненных договоров составил 38% по сравнению с предыдущим годом.

На сегодняшний день на территории городского округа Армянск сетевая организация в полном объеме выполнила свои обязательства по истекшим договорам технологического присоединения. Для этого за период с 2021 года по настоящее время энергетики построили линии электропередачи напряжением 0,4-10 кВ и установили новые трансформаторные подстанции (ТП). В целом с 2014 года было реализовано 645 договоров, при этом выданная мощность составила 11,29 МВт. Наиболее активное подключение к сетям в 2023 году по-прежнему ведется в сфере индивидуального жилищного строительства. Новыми абонентами предприятия стали члены СНТ «Огородник», СПК «Титан», региональной общественной организации «ОПЛ «Пчеловод» и др.

Отметим, что для оптимизации процесса техприсоединения энергопредприятие провело реструктуризацию, расширив штат производственного персонала, ускорило темпы строительства и реконструкции объектов электросетевой инфраструктуры (хозяйственным способом и с привлечением подрядных организаций). С января по май 2023 года на территории Крыма общая протяженность ЛЭП 0,4-10 кВ увеличилась более чем на 155 км, а общее количество ТП 0,4-10 кВ – на 107 шт.