 

MSI представила своё решение проблемы с кабелями 12VHPWR

31 мая 2023, 16:30 287 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: habr.com
Авторы и источники / Правообладателям
Правильно и неправильно вставленный кабель / PCWorld

Правильно и неправильно вставленный кабель / PCWorld

MSI разработала двухцветный разъём для кабеля 12VHPWR. По задумке компании, это поможет пользователям подключать разъёмы адаптера к видеокартам правильно.

MSI показала новый кабель на выставке Computex 2023 в Тайбэе. Его идея довольно проста — соединительная часть выполнена из жёлтого пластика. Если пользователь видит эту жёлтую часть, значит, кабель вставлен неправильно. Единственный способ скрыть эту часть — полностью вставить кабель. 

Этот кабель можно использовать с любым продуктом MSI, и он рассчитан на двустороннюю связь.

Такое нововведение не требует изменений в конструкции разъёма и недорогое в реализации, отметили в компании.

Ранее покупатели снова стали жаловаться на оплавление разъёмов 12VHPWR видеокарт GeForce RTX 4090. Они говорили, что подключали кабель правильно.

Между тем организация PCI-SIG рассматривает возможное изменение конструкции разъёма 12VHPWR. Пока же она порекомендовала своим членам «принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности конечных пользователей» при изготовлении кабелей.

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Метки: ИННОВАЦИИ, MSI
Отрасль: Кабельная промышленность 

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