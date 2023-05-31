MSI представила своё решение проблемы с кабелями 12VHPWR

Авторы и источники / Правообладателям Правильно и неправильно вставленный кабель / PCWorld

MSI разработала двухцветный разъём для кабеля 12VHPWR. По задумке компании, это поможет пользователям подключать разъёмы адаптера к видеокартам правильно.

MSI показала новый кабель на выставке Computex 2023 в Тайбэе. Его идея довольно проста — соединительная часть выполнена из жёлтого пластика. Если пользователь видит эту жёлтую часть, значит, кабель вставлен неправильно. Единственный способ скрыть эту часть — полностью вставить кабель.

Этот кабель можно использовать с любым продуктом MSI, и он рассчитан на двустороннюю связь.

Такое нововведение не требует изменений в конструкции разъёма и недорогое в реализации, отметили в компании.

Ранее покупатели снова стали жаловаться на оплавление разъёмов 12VHPWR видеокарт GeForce RTX 4090. Они говорили, что подключали кабель правильно.

Между тем организация PCI-SIG рассматривает возможное изменение конструкции разъёма 12VHPWR. Пока же она порекомендовала своим членам «принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности конечных пользователей» при изготовлении кабелей.