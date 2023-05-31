На федеральной автомобильной дороге А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре стартовали работы на 12 участках общей протяженностью около 111 км. Из них 78 км планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

В текущем дорожно-строительном сезоне капитально отремонтируют 38 километров трассы. Сейчас на объектах ведется устройство земляного полотна, водопропускных сооружений и дорожной одежды. На участке км 74 – км 83, расположенном между селами Вятское и Елабуга, также предстоит выполнить спрямление трассы для улучшения ее видимости и обеспечения более комфортного проезда.

Что касается объектов ремонта, активные работы ведутся в районе сел Славянка и Лидога, а также на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Их общая протяженность составляет 40 км.

– В районе Комсомольска-на-Амуре сейчас продолжается устранение пучин, на участках возле Славянки и Лидоги приступили к устройству асфальтобетонного покрытия. На всех объектах применяется технология холодной регенерации конструктивных слоев дорожной одежды, что позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги. Завершить работы по ремонту федеральной трассы планируется в 2023 году, – подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Для повышения уровня безопасности в рамках ремонта заменят 22 остановочных павильона, на участках в районе Лидоги и Славянки установят системы автономного освещения.

*** Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре обеспечивает круглогодичное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань. С 2019 года – после перехода в федеральную собственность – в нормативное состояние привели около 200 км этой трассы.