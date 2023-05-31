В ближайшее время РусГидро установит на территории Приморского края еще 20 ультрабыстрых зарядных станций российского производства для электромобилей мощностью 150 кВт каждая.

Оборудование доставят в Приморье в июне 2023 года. Уже определены земельные участки для размещения электрозарядных станций, получены необходимые разрешения, в том числе по присоединению оборудования к инженерной инфраструктуре.

Сегодня зарядные станции РусГидро работают на территории 30 регионов России, ежемесячно на них совершается более 10 тысяч зарядок, число пользователей сети постоянно увеличивается и на сегодня составляет более 7 тысяч. Суммарный пробег электромобилей, заряженных на ЭЗС РусГидро, с 2019 года – момента запуска первых ЭЗС – составил более 8 млн км, что позволило сэкономить 800 тыс. литров топлива. В планах компании в 2023 году расширить электрозарядную сеть до 250 ЭЗС.

РусГидро реализует масштабный проект «Шелковый путь», в рамках которого зарядная сеть компании соединит Москву с Владивостоком. Сегодня станции компании покрывают уже более 70% этой дороги. До конца года РусГидро планирует установить электрозарядки во всех городах и регионах, включенных в «Шелковый путь». Станции располагаются равноудаленно друг от друга на расстоянии 100-150 км.

Помимо этого, в рамках развития электрозарядной инфраструктуры с 2022 года во Владивостоке успешно работает первый каршеринг электромобилей Green Crab. Автолюбителям предложена поминутная, 12-часовая или посуточная аренда электромобилей. В настоящее время парк машин включает 111 электромобилей, в том числе российского производства. Зарядить машину можно бесплатно на ЭЗС РусГидро прямо из мобильного приложения.