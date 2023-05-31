Под председательством Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова состоялось расширенное заседание коллегии Минпромторга России, где обсудили итоги 2022 года и обозначили перспективы развития промышленности на 2023 год.

Коллегия открылась приветственным словом Председателя Правительства Михаила Мишустина, в котором он поблагодарил команды предприятий, кураторов промышленности в регионах и Минпромторг за эффективное реагирование на вызовы, с которыми столкнулся реальный сектор экономики.

«Сейчас перед нами стоит задача достижения независимости от иностранных решений. Президент обращал особое внимание на необходимость в кратчайшие сроки освоить критические технологии и обеспечить готовность для серийного выпуска наиболее востребованной продукции. Правительство расширяет поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализуется программа по подготовке кадров по инженерным профессиям. Помогаем компаниям наладить производство: поддержку сегодня можно получить через Фонд развития промышленности, через специальные инвестиционные контракты, новые механизмы кластерной инвестплатформы и промышленной ипотеки. Наиболее важные отраслевые задачи переводим в формат мегапроектов», – сказал Михаил Мишустин.

Отдельно премьер-министр отметил работу оборонно-промышленного комплекса, который многократно увеличил выпуск продукции для СВО, и поблагодарил всех трудящихся в этой сфере.

В своём выступлении Денис Мантуров отметил, что задача достижения технологического суверенитета выполнима в достаточно сжатые сроки в отраслях инвестиционного спроса (это авиа- и судостроение, железнодорожное, энергетическое, нефтегазовое машиностроение, химическая промышленность, радиоэлектроника, металлургия и другие отрасли) благодаря преемственности промышленной политики.

«Эти отрасли работают на капиталоёмкие секторы экономики. И здесь промышленность должна обладать технологиями и компетенциями по всей критической номенклатуре на разных переделах. Учитывая существенное государственное плечо поддержки по этим направлениям, мы должны активнее использовать регуляторные механизмы консолидации спроса. Имею в виду унификацию стандартов, таможенно-тарифные инструменты, офсетные контракты, запреты, ограничения и квотирование закупок. В этой связи очень важным является принятие законопроекта, который распространит подходы к национальному режиму на корпоративный сектор», – рассказал вице-премьер – глава Минпромторга.

Но за каждой отраслью стоят в первую очередь люди, которые трудятся там.

«Чтобы устранить кадровый голод, уже реализуются программы “Профессионалитет”, “Передовые инженерные школы”, “Приоритет-2030”. Но помимо этого необходимо точечно внедрять практику распределения выпускников, реализовывать программы репатриации инженерных, научных, рабочих кадров и подумать над стимулами возвращения в профессию инженеров и технического персонала по наиболее востребованным направлениям. Таких компетентных, но не задействованных по своему профилю у нас сотни тысяч человек», – подчеркнул Денис Мантуров.

Вице-премьер также отметил важность закрепления российской промышленной продукции на новых экспортных рынках стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки и пр.

«Чтобы обеспечить нашим экспортёрам долгосрочный горизонт планирования, вместе с Андреем Рэмовичем Белоусовым мы предложили продлить профильный национальный проект “Международная кооперация и экспорт” до 2030 года. Для этого донастраиваем действующие и формируем новые мероприятия в поддержку переориентации экспортных потоков. Актуализированный паспорт нацпроекта должен быть готов не позднее июля», – рассказал Денис Мантуров.

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли обратил внимание на ситуацию на внутреннем рынке. В частности, он отметил позитивные результаты сферы внутренней торговли – благодаря трансформации отрасли удалось быстро насытить магазины отечественными продовольственными товарами. В стране появились совершенно новые форматы, развивались современные торговые сети мирового уровня и маркетплейсы.

«Устойчивая, разветвлённая товаропроводящая инфраструктура давно стала эффективным каналом сбыта потребительской продукции. Мы здесь всегда исходили из принципа свободной конкуренции и равного доступа на наш рынок», – отметил вице-премьер и добавил, что главное – максимально удовлетворить потребности россиян.

В заседании коллегии Минпромторга России приняли участие губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, аудитор Счётной палаты Андрей Перчян, представители ФОИВ, региональных властей, отраслевых организаций и ассоциаций. Коллегию модерировал управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.