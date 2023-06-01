Аналитика кабельного рынка за неделю
Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» стал участником Форума и представил свою экспозицию с кабельной продукцией.
В рамках Форума прошло множество мероприятий: это и работа выставочного павильона, и семинары, и выступление почетного гостя – летчика-космонавта, героя России Сергея Рязанского. А также многочисленные мастер-классы и конкурсы. Один из них – по разделке на время кабеля марки EXPERt class – был организован «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЕМ». Профессиональные навыки продемонстрировали несколько десятков электриков. Самые ловкие получили приятные подарки – электроинструмент и скидку на продукцию Завода.
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