Аналитика кабельного рынка за неделю
30 мая на базе филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» при содействии Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ (ИК ЭЭС СНГ) для открытого диалога встретились руководители организаций и кадровых служб, входящих в состав ГПО «Белэнерго», а также представители основных энергетических компаний Российской Федерации: Госкорпорация «Росатом», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и АО «Силовые машины».
В ходе сессии российские делегаты ознакомили белорусских коллег с реализуемыми в Российской Федерации современными тенденциями в области системы управления персоналом, поделились опытом организации программ по профориентации, работы с кадровым резервом, вузами и ссузами. Помимо этого, представителями Республики Беларусь был проведен сравнительный анализ трудового законодательства двух стран, по результатам которого были сформированы предложения по возможным изменениям в действующей системе управления персоналом в электроэнергетике.
Стратегическая сессия была организована в форме дискуссии, при которой все участники активно задавали вопросы и делились мнениями. Ключевым итогом первого дня стала выработка основных шагов по совершенствованию действующей системы управления персоналом в новых условиях с учетом позитивного и негативного опыта российских коллег.
31 мая заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз встретился с членами делегации ведущих энергетических компаний Российской Федерации и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. В ходе совещания были рассмотрены основные предложения и рекомендации российских специалистов, выработанные по итогам стратегической сессии.
Денис Мороз поблагодарил Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ за координирующую роль в организации данного мероприятия и отметил, что это была важная стратегическая сессия, в министерстве энергетики Республики Беларусь уделяется большое внимание совершенствованию работы с персоналом, анализируется, как наиболее эффективно выстраивать эту работу, ведь от этого напрямую зависит то, как надежно и бесперебойно работает вся энергосистема.
Заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Сергей Бобович подчеркнул, что опыт российских компаний очень интересен и во время сессии были затронуты актуальные вопросы, такие как привлечение персонала в отрасль и его движение внутри компании, непрерывная подготовка кадров и повешение квалификации, развитие профессиональных компетенций и повышение престижа высококвалифицированных кадров, смена поколений и учет их особенностей, управление персоналом в новых экономических условиях.
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