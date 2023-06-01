30 мая на базе филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» при содействии Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ (ИК ЭЭС СНГ) для открытого диалога встретились руководители организаций и кадровых служб, входящих в состав ГПО «Белэнерго», а также представители основных энергетических компаний Российской Федерации: Госкорпорация «Росатом», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и АО «Силовые машины».

В ходе сессии российские делегаты ознакомили белорусских коллег с реализуемыми в Российской Федерации современными тенденциями в области системы управления персоналом, поделились опытом организации программ по профориентации, работы с кадровым резервом, вузами и ссузами. Помимо этого, представителями Республики Беларусь был проведен сравнительный анализ трудового законодательства двух стран, по результатам которого были сформированы предложения по возможным изменениям в действующей системе управления персоналом в электроэнергетике.

Стратегическая сессия была организована в форме дискуссии, при которой все участники активно задавали вопросы и делились мнениями. Ключевым итогом первого дня стала выработка основных шагов по совершенствованию действующей системы управления персоналом в новых условиях с учетом позитивного и негативного опыта российских коллег.

31 мая заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз встретился с членами делегации ведущих энергетических компаний Российской Федерации и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. В ходе совещания были рассмотрены основные предложения и рекомендации российских специалистов, выработанные по итогам стратегической сессии.

Денис Мороз поблагодарил Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ за координирующую роль в организации данного мероприятия и отметил, что это была важная стратегическая сессия, в министерстве энергетики Республики Беларусь уделяется большое внимание совершенствованию работы с персоналом, анализируется, как наиболее эффективно выстраивать эту работу, ведь от этого напрямую зависит то, как надежно и бесперебойно работает вся энергосистема.

Заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Сергей Бобович подчеркнул, что опыт российских компаний очень интересен и во время сессии были затронуты актуальные вопросы, такие как привлечение персонала в отрасль и его движение внутри компании, непрерывная подготовка кадров и повешение квалификации, развитие профессиональных компетенций и повышение престижа высококвалифицированных кадров, смена поколений и учет их особенностей, управление персоналом в новых экономических условиях.