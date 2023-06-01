Информация о СПЕЦКАБЕЛЕ внесена во Всероссийскую Книгу Почета

Кабельный завод «Спецкабель» по рекомендации Правительства Москвы внесен во Всероссийскую Книгу Почета – за участие в социально-экономическом развитии столицы России. Для «Спецкабеля» это признание значимости и подтверждение деловой репутации.

Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета» содержит информацию об организациях и предприятиях на основании рекомендаций региональных и муниципальных органов власти, то есть независимых государственных институтов. Главным основанием для внесения компании в реестр является ее вклад в социально-экономическое развитие региона и повышение эффективности отрасли.

Кабельный завод «Спецкабель» выпускает свыше 2 тысяч видов кабелей, многие из которых по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги, и уделяет повышенное внимание развитию высокотехнологичного сектора, что является одной из главных задач для столичной экономики. В линейке продукции «Спецкабеля» немало инновационных разработок – например, специальные кабели повышенной гибкости, а также оптические кабели для бортового радиоэлектронного оборудования, применяемые в системах навигации и радиолокации.



