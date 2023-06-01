31 мая 2023 г. в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей премии CIPR Digital за выдающиеся достижения в области цифровых технологий.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» стала лучшей в номинации «Цифровизация энергетики». Победителем премии выбран проект по созданию системы интеллектуальной проверки научно-технической документации. Всего для участия в CIPR Digital было подано около 400 заявок. 80 проектов вошли в шорт-листы 16 номинаций.

Система интеллектуальной проверки научно-технической документации предназначена для анализа неструктурированных данных и проверки сложных документов с текстами, чертежами, формулами, графиками и таблицами на русском и английских языках. Участие в проекте приняли DM Solutions и АО «Промышленные инновации» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Работа системы основана на применении алгоритмов искусственного интеллекта. В будущем они помогут автоматически проверять многостраничные документы и выявлять типовые ошибки в правописании, нумерации, форматах и заголовках, а также смысловые ошибки в единицах измерений, названиях организаций, сокращениях и пр. Оценке также подлежит корректность перевода терминов на соответствие русской и английской версиям.

Дополнительно благодаря возможности анализировать комментарии к документу и проверять внесение соответствующих изменений в его текст, система упростит процесс проверки устраненных замечаний.

«Победа платформы, предназначенной для проверки научно-технической документации в CIPR Digital еще раз подтверждает, что Топливная компания обладает необходимыми компетенциями для работы с искусственным интеллектом. Со временем он возьмет на себя выполнение всех рутинных операций и освободит сотрудников от длительных и трудозатратных процессов, предоставив время на решение реальных экспертных задач», – отметил вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволяют создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Поэтому система интеллектуальной проверки научно-технической документации построена на полностью импортонезависимом программном обеспечении, включенном в Реестр отечественного ПО, а для решения вопросов информационной безопасности использованы только сертифицированные ФСТЭК компоненты.