Субсидия из федерального бюджета почти в 1,8 млрд рублей выделена Псковской области для строительства первого в регионе экотехнопарка. Объект планируется открыть уже в следующем году, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии Псковского областного собрания с отчетом о работе правительства региона за год.

"В 2024 году планируем запустить экотехнопарк, который кардинально поменяет ситуацию в сфере утилизации отходов. <..> Получил подтверждение, что на этот год нам выделили почти 1,8 млрд федеральной субсидии на эти цели. Это очень важный результат, которого мы долго добивались во взаимодействии с нашим основным партнером "Российским экологическим оператором", - сказал Ведерников.

Вопрос об утилизации твердых коммунальных отходов для Псковской области является крайне актуальным. На данный момент в Пскове закрыта свалка, расположенная в пределах городской черты, в непосредственной близости от жилых кварталов. В связи с этим мусор вывозится на межмуниципальные полигоны, расположенные в районах области.

В октябре 2022 года власти региона сообщали о том, что специалисты определили участок на территории Псковской области для строительства первого в регионе экотехнопарка: он располагается в урочище Халево Палкинского района. На тот момент проект оценивался в 3,3 млрд рублей. В конце прошлого года глава региона сообщал, что предварительная стоимость возведения объекта увеличилась до 4 млрд рублей.

Ситуация с экотехнопарками в регионе

В марте 2020 года власти сообщали, что к 2021 году будет возведен экотехнопарк в южной зоне области. В северной зоне области такой же объект планировалось построить к 2023 году. На тот момент, по предварительной оценке властей, общая стоимость двух проектов составляла более 1 млрд рублей. В феврале 2021 года власти Псковской области отказались от планов по строительству на территории региона двух экотехнопарков для сортировки и утилизации отходов, заявив, что вместо этого в области будет построен лишь один такой объект.