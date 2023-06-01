Аналитика кабельного рынка за неделю
На заводе «Сибкабель» (входит в Холдинг Кабельный Альянс) установлен измеритель сопротивления токопроводящих жил кабельной продукции. Использование нового оборудования непосредственно на линии скрутки помогает экономно расходовать производственный материал и сокращает время на измерительный процесс.
Современная автоматика измерителя помогает получить точный расчетный вес жилы и не допустить отклонения от ГОСТа. Управление прибором осуществляется с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением. А результаты измерений выводятся на экран компьютера в виде таблиц и графиков и сохраняются на жестком диске или внешнем носителе, а также распечатаны на принтере.
Метод измерения электрического сопротивления оборудования предполагает пропускание тока в продольном направлении. При таком способе жилы находятся в прямом контакте с источником тока, что сводит к минимуму влияние переходного сопротивления между проволоками. В результате повышается точность и надежность измерения.
Основное достоинство оборудования в том, что при измерении сопротивления токопроводящей жилы выставляются габариты: каким будет электрическое сопротивление в жиле и масса. Электрическое сопротивление напрямую связано с массой изделия. Соответственно, если большой запас по электрическому сопротивлению, то корректируются габариты, уменьшается или увеличивается масса жилы. И измерение проводится до тех пор, пока сопротивление не будет в норме.
«Появление на линии скрутки измерительного прибора повлияло на качество продукции. Так как качество достигается за счёт поверхности токопроводящей жилы и уменьшения габаритов. Соответственно, влияет и на массу материала, который необходим для наложения изоляции. Оборудование удобно тем, что делает измерения в процессе производства, не тратя время на срез образцов и передачу их в отдел технического контроля», – отметил и. о. директора «Сибкабеля» Сергей Липовка.
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