На заводе «Сибкабель» (входит в Холдинг Кабельный Альянс) установлен измеритель сопротивления токопроводящих жил кабельной продукции. Использование нового оборудования непосредственно на линии скрутки помогает экономно расходовать производственный материал и сокращает время на измерительный процесс.

Современная автоматика измерителя помогает получить точный расчетный вес жилы и не допустить отклонения от ГОСТа. Управление прибором осуществляется с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением. А результаты измерений выводятся на экран компьютера в виде таблиц и графиков и сохраняются на жестком диске или внешнем носителе, а также распечатаны на принтере.

Метод измерения электрического сопротивления оборудования предполагает пропускание тока в продольном направлении. При таком способе жилы находятся в прямом контакте с источником тока, что сводит к минимуму влияние переходного сопротивления между проволоками. В результате повышается точность и надежность измерения.

Основное достоинство оборудования в том, что при измерении сопротивления токопроводящей жилы выставляются габариты: каким будет электрическое сопротивление в жиле и масса. Электрическое сопротивление напрямую связано с массой изделия. Соответственно, если большой запас по электрическому сопротивлению, то корректируются габариты, уменьшается или увеличивается масса жилы. И измерение проводится до тех пор, пока сопротивление не будет в норме.