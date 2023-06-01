Делегация ПАО «Россети» во главе с Заместителем Генерального директора – Главным инженером Евгением Ляпуновым приняла участие в Международной научно-технической конференции «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2023». Мероприятие прошло при поддержке Минэнерго России. Его организаторами являются ПАО «Россети», «Системный оператор», ПАО «РусГидро» и Российский национальный комитет (РНК) СИГРЭ.

Для обеспечения надежной работы устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) перед Группой «Россети» стоят такие вызовы, как необходимость в сжатые сроки перейти на использование российского программного обеспечения, заменить выработавшие свой ресурс РЗА, сдержать рост затрат на техобслуживание комплексов защит, унифицировать требования к их разработке и производству, а также внедрить программные и технические инструменты для проектирования, наладки и эксплуатации высокоавтоматизированных подстанций.

Для решения этих задач Группа «Россети» в 2022 году утвердила Концепцию развития РЗА и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Документ определяет основные направления развития систем до 2029 года. В рамках этой работы уже достигнуты соглашения с ведущими производителями о взаимодействии в области технической поддержки комплексов РЗА, реализуются мероприятия по внедрению инновационных решений на объектах электроэнергетики.

Отдельной темой конференции стало противодействие киберугрозам, так как стороннее воздействие на устройства РЗА является одной из самых сложных тем при обеспечении безопасности объектов электроэнергии.

Представители Группы «Россети» выступили с докладами в рамках пленарного заседания конференции и заседаний профильных секций, в том числе посвященным вопросам информационной безопасности в цифровых комплексах РЗА и развитию технологий комплексов защит.