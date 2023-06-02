Школу по улице Кубовой в Новосибирске построят за 1,2 млрд

В Новосибирске в течение года объявят тендер на проектирование и строительство школы в микрорайоне Стрижи в Заельцовском районе, сообщает RosTender.info.

Соответствующая планируемая закупка была опубликована 2 июня. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление капитального строительства» оценивает контракт в 1,2 млрд рублей. Тендер будет объявлен до конца года.

Новая школа по улице Кубовой, 100 будет рассчитана на 825 учеников, обучение будет проходить в одну смену. На ее территории возведут спортивный блок.