 

Школу по улице Кубовой в Новосибирске построят за 1,2 млрд

2 июня 2023, 16:45 273 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Новосибирске в течение года объявят тендер на проектирование и строительство школы в микрорайоне Стрижи в Заельцовском районе, сообщает RosTender.info.

Соответствующая планируемая закупка была опубликована 2 июня. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление капитального строительства» оценивает контракт в 1,2 млрд рублей. Тендер будет объявлен до конца года.

Новая школа по улице Кубовой, 100 будет рассчитана на 825 учеников, обучение будет проходить в одну смену. На ее территории возведут спортивный блок.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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